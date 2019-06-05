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Оскорбленная женщина изощренно отомстила изменщику-мужу

Эта попытка «сходить налево» явно запомнится мужчине надолго.

Если раньше ревнивые жены молча передавали супругу веточку Олеандра, как знак того, что его измена — большая опасность для их отношений и его здоровья, то сейчас впечатлительные и эмоциональные женщины вышли на новый уровень.

Фото: Facebook

Как сообщает издание DailyMail, в австралийском городе Сидней произошел небольшой инцидент, развеселивший пользователей социальных сетей. Начало недели для одного несвободного мужчины выдалось действительно тяжелым, причем, не только для него самого, но и для его кошелька. Не успел он припарковать свой автомобиль у дверей одного из городских борделей, как имел несчастье попасться в поле зрения своей жены. При этом разъяренная супруга, сразу смекнувшая, зачем ее благоверного понесло в это не самое приличное заведение, не стала лить слезы и решила отомстить за свое разбитое сердце его покалеченной машиной.

«Я спускался по дороге и увидел, как эта женщина впихивает лестницу в окно», — рассказал один из очевидцев на Facebook. Пользователей позабавила эта ситуация, при этом многие предположили, что несчастный мужчина мог оказаться там по рабочим вопросам: например, проверял трубы или проводку.

«Я встретил эту парочку спустя 30 минут в пригороде. Очевидно, им не впервой», «Мне казалось, недалеко от борделя находится автомойка», «Бедный муженек!», «Я хочу с ней подружиться», — веселились пользователи Сети. Некоторые девушки, обращаясь к своим парням, шутили, что подобная ситуация может произойти с любым изменником и им стоит быть осторожнее.

А как бы вы поступили в такой ситуации?

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook

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