passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Роковая Вергара в бордовом, Бекинсейл в образе принцессы Леи: как прошла афтепати «Золотого глобуса-2020»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

София Вергара

Фото: East News

В Лос-Анджелесе отгремела вечеринка по случаю вручения 77-й премии «Золотой глобус».

В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. После пышного праздника с раздачей статуэток знаменитости отправились на традиционную афтепати в отеле Beverly Hilton. Одной из самых ярких звезд вечеринки стала актриса София Вергара в бордовом платье с блестящими акцентами. Наряд подчеркнул стройную фигуру 47-летней кинозвезды.

София Вергара

Фото: East News

Кейт Бекинсейл, похоже, при выборе наряда вдохновлялась сагой «Звездные войны» — ее белое платье очень напомнило облачение принцессы Леи. Однако вместо закрученных «улиток» над ушами актриса предпочла распущенные волосы.

Кейт Бекинсейл

Фото: East News

Билли Портер, появившийся на красной дорожке перед началом церемонии в кремовом шелковом костюме с огромным шлейфом, украшенном перьями, предпочел не менять наряд, а лишь избавился от длинного «хвоста».

Билли Портер

Фото: East News

Больше фото знаменитостей ищите в нашей галерее.

Фото: East News

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!