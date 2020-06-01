Роковая Вергара в бордовом, Бекинсейл в образе принцессы Леи: как прошла афтепати «Золотого глобуса-2020»
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Фото: East News
В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. После пышного праздника с раздачей статуэток знаменитости отправились на традиционную афтепати в отеле Beverly Hilton. Одной из самых ярких звезд вечеринки стала актриса София Вергара в бордовом платье с блестящими акцентами. Наряд подчеркнул стройную фигуру 47-летней кинозвезды.
Фото: East News
Кейт Бекинсейл, похоже, при выборе наряда вдохновлялась сагой «Звездные войны» — ее белое платье очень напомнило облачение принцессы Леи. Однако вместо закрученных «улиток» над ушами актриса предпочла распущенные волосы.
Фото: East News
Билли Портер, появившийся на красной дорожке перед началом церемонии в кремовом шелковом костюме с огромным шлейфом, украшенном перьями, предпочел не менять наряд, а лишь избавился от длинного «хвоста».
Фото: East News
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Фото: East News
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