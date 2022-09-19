Роковая Повереннова, неприступная Медынич и другие на открытии фестиваля онлайн-кинотеатров в Сочи

Церемония открытия, режиссером которой выступил Андрей Вальдберг, прошла в уникальном формате digital-перформанса. Первым фильмом программы, показанным после церемонии открытия, стал «Голиаф» Адильхана Ержанова, актеры которого неделю назад получили премию Bisato d'oro на Венецианском кинофестивале.

Гостями мероприятия стали Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Ирина Горбачева, Наталья Мещанинова, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Лукерья Ильяшенко и Александр Маленков, Ксения Кутепова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Александр Незлобин, Таисия Вилкова, Наталья Бардо, Ольга Медынич, Андрей Золотарев, Алена Званцова, Денис Аларкон-Рамирес, Елизавета Шакира, Кирилл Кузнецов, Дмитрий Давиденко, Анна Александрова, Виктория Маслова, Наталья Степанковская, Елизавета Ищенко, Илья Бачурин, Яна Крайнова, Ксения Суркова, Оксана Михеева, Алена Чехова и многие другие.

В этом году все участники, гости и зрители фестиваля получили возможность проголосовать за представленные в программе проекты: после каждого показа можно будет оценить фильмы и сериалы в специальной онлайн-форме и в официальном приложении.

Фестиваль «Новый сезон» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.