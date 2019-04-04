Роковая Кларк, воздушно-мечтательная Кристи, эффектная Тернер и все самые яркие звезды «Игры престолов» на мировой премьере сезона

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера первого эпизода шестого сезона «Игры престолов». Этот сериал настолько полюбился зрителям, что его впору назвать культовым. Толпа поклонников собралась перед кинотеатром, в котором проходил премьерный показ. Они радостно приветствовали самых любимых звезд фэнтези-драмы, среди которых были и те, кто давно «выбыл» из актерского состава по причине смерти своего персонажа.

На премьере присутствовали: Эмилия Кларк (исполнительница роли Дейенерис Таргариен), Кит Харрингтон (Джон Сноу), Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и многие другие.