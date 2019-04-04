Роковая Кларк, воздушно-мечтательная Кристи, эффектная Тернер и все самые яркие звезды «Игры престолов» на мировой премьере сезона

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера первого эпизода шестого сезона «Игры престолов». Этот сериал настолько полюбился зрителям, что его впору назвать культовым. Толпа поклонников собралась перед кинотеатром, в котором проходил премьерный показ. Они радостно приветствовали самых любимых звезд фэнтези-драмы, среди которых были и те, кто давно «выбыл» из актерского состава по причине смерти своего персонажа.
На премьере присутствовали: Эмилия Кларк (исполнительница роли Дейенерис Таргариен), Кит Харрингтон (Джон Сноу), Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и многие другие.
Актеры веселились вовсю. Например, Педро Паскаль (Оберин Мартелл) обнимался не только с экранной возлюбленной Индирой Вармой (Иллария Сэнд), но и со своим «убийцей» Хафтором Бьярнассоном («Гора») и вообще пребывал в игривом настроении.
Напомним, долгожданная телепремьера последнего, восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля, а в России первый эпизод выйдет на портале Amediateka на следующий день, 15 апреля.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Sonia Moskowitz, Imagespace, YLMJ / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / AMEDIATEKA