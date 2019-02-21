logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Роковая и яркая Пинк, «ведьма» Аллен и другие знаменитости на BRIT Awards-2019

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Пинк

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Лондоне в 39-й раз назвали победителей BRIT Awards — одной из самых престижных музыкальных премий в мире.

На роскошную церемонию в О2 Arena прибыли не только самые яркие британские звезды (Дуа Липа, Лили Аллен, Флоренс Уэлч, Сэм Смит), но и мировые знаменитости — Пинк, Стив Аоки, Хью Джекман (кстати, выступившего с целым отдельным музыкальным номером), а также супермодели Суки Уотерхаус и Винни Харлоу.

BRIT Awards считается одной из самых престижных европейских церемоний года, поэтому англичане начинают готовиться к ее организации и проведению заранее. В этом году шоу вышло запоминающимся — гости вечера наслаждались выступлениями звезд и аплодировали триумфаторам, забиравшим домой заслуженные награды.

Список победителей BRIT Awards 2019:

Певица года — Джорджа Смит Певец года — Джордж Эзра Группа года — The 1975 Прорыв года — Том Уокер Сингл года — Кельвин Харрис и Дуа Липа, One Kiss Альбом года — The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationships Видео года — Little Mix и Никки Минаж, Woman Like Me Международный певец года — Дрейк Международная певица года — Ариана Гранде Международная группа года — The Carters Премия за выдающиеся заслуги в музыке — Пинк

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: East News

Видео: Youtube.com / BRITs

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке