Роковая и яркая Пинк, «ведьма» Аллен и другие знаменитости на BRIT Awards-2019

На роскошную церемонию в О2 Arena прибыли не только самые яркие британские звезды (Дуа Липа, Лили Аллен, Флоренс Уэлч, Сэм Смит), но и мировые знаменитости — Пинк, Стив Аоки, Хью Джекман (кстати, выступившего с целым отдельным музыкальным номером), а также супермодели Суки Уотерхаус и Винни Харлоу.

BRIT Awards считается одной из самых престижных европейских церемоний года, поэтому англичане начинают готовиться к ее организации и проведению заранее. В этом году шоу вышло запоминающимся — гости вечера наслаждались выступлениями звезд и аплодировали триумфаторам, забиравшим домой заслуженные награды.