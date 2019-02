Роковая и яркая Пинк, «ведьма» Аллен и другие знаменитости на BRIT Awards-2019

Список победителей BRIT Awards 2019:

Певица года — Джорджа Смит Певец года — Джордж Эзра Группа года — The 1975 Прорыв года — Том Уокер Сингл года — Кельвин Харрис и Дуа Липа, One Kiss Альбом года — The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationships Видео года — Little Mix и Никки Минаж, Woman Like Me Международный певец года — Дрейк Международная певица года — Ариана Гранде Международная группа года — The Carters Премия за выдающиеся заслуги в музыке — Пинк

Текст: Мария Мельникова

Фото: East News

Видео: Youtube.com / BRITs