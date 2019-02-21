Роковая и яркая Пинк, «ведьма» Аллен и другие знаменитости на BRIT Awards-2019

На роскошную церемонию в О2 Arena прибыли не только самые яркие британские звезды (Дуа Липа, Лили Аллен, Флоренс Уэлч, Сэм Смит), но и мировые знаменитости — Пинк, Стив Аоки, Хью Джекман (кстати, выступившего с целым отдельным музыкальным номером), а также супермодели Суки Уотерхаус и Винни Харлоу.
BRIT Awards считается одной из самых престижных европейских церемоний года, поэтому англичане начинают готовиться к ее организации и проведению заранее. В этом году шоу вышло запоминающимся — гости вечера наслаждались выступлениями звезд и аплодировали триумфаторам, забиравшим домой заслуженные награды.
Список победителей BRIT Awards 2019:
Певица года — Джорджа Смит Певец года — Джордж Эзра Группа года — The 1975 Прорыв года — Том Уокер Сингл года — Кельвин Харрис и Дуа Липа, One Kiss Альбом года — The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationships Видео года — Little Mix и Никки Минаж, Woman Like Me Международный певец года — Дрейк Международная певица года — Ариана Гранде Международная группа года — The Carters Премия за выдающиеся заслуги в музыке — Пинк
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Текст: Мария Мельникова
Фото: East News
Видео: Youtube.com / BRITs