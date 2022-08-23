Родители школьников рассказали, как выбирают товары к новому учебному году

Медиахолдинг Rambler&Co узнал у родителей, как они готовят детей к новому учебному году. Почти половина родителей (48%) начинают сборы детей к школе за месяц – в августе, 19% из которых откладывают заботы на последнюю неделю. Каждый десятый, наоборот, планируют шопинг заранее – сразу после окончания предыдущего учебного года. 9% закупаются в июле, 5% – в июне. Остальные опрошенные (28%) отметили, что дети выросли и к школе они уже их не собирают. Большинство родителей (59%) выбирают товары вместе с детьми. Пятая часть не допускает ребёнка к покупкам, 13% спрашивают мнения, но в магазин вместе не ходят, 8% дают школьникам самостоятельность в выборе и покупке. Карманные деньги своим школьникам выдают 82% родителей. Остальные 18% воздерживаются от этого и покупают все сами. Треть (33%) из тех, кто позволяет ребенку самому тратить деньги, выдают их наличными, когда требуется, 30% переводят на детскую карту, 28% ежемесячно вручают наличные, как зарплату, 4% разрешают использовать для покупок свою личную банковскую карту. Остальные только планируют обучать ребенка финансовой грамотности. В первую очередь родители деньги тратят на одежду и обувь (60%) детей, потом на учебники и канцелярию (26%), затем – на рюкзаки и сумки (10%). Реже всего опрошенные покупают гаджеты, и то только в тех случаях, когда они необходимы (2%), и личные средства передвижения, такие как велосипеды, самокаты, скейтборды (2%). Мечты детей не всегда совпадают с желаниями родителей в покупках к новому учебному году, однако родители поделились, по их мнению, потребностями своих детей. У 28% ребенок хочет ноутбук или компьютер, у 23% – новый смартфон, у 7% – велосипед, самокат или скейтборд, у 2% школьника обрадовала бы новая портативная колонка. Остальные (40%) родители уверены, что их дети не мечтают о крутых гаджетах или средствах передвижения. По аксессуарам мнения разделились: 59% считают, что ребенку нужна многоразовая бутылка для воды, 25% выбрали бы ланч-бокс, 11% – термос, 5% – подставку-органайзер для канцелярских принадлежностей.

Респонденты поделились мнением о том, каким должен быть рюкзак их детей. Так, 31% хотят, чтобы он был уникальным и не таким, как у всех, 20% обращают внимание на надписи и рисунки, 19% – на форму, каждый десятый – на цвет, 11% смотрят на сочетание со школьной формой и 9% – на бренд. Также названы идеальные характеристики первого смартфона для школьника. Больше половины родителей выбрали бы гаджет по низкой цене (53%), пятая часть смотрят бы на объем батареи. 10% важно, чтобы запускались все новые игры, 9% – наличие хорошей камеры, 7% – большой экран, 1% – качество звука.

Сделать приятное ребенку и избавить себя от изнуряющего похода в магазин можно теперь на одной странице. На сайте проекта под девизом «Тут все, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учебы от Сбера и компаний-партнеров. Здесь найдутся не только товары, но и впечатления, а также есть специальный детский режим, чтобы ребенок мог выбрать все, что интересует именно его. Родителям же проект поможет сориентироваться в покупках и проверить, ничего ли важного они не забыли для своего школьника.