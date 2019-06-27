Родители потребовали от дочери вернуть £100 тысяч, которые они подарили ей когда-то

Здесь история могла хорошо закончиться, но, как и в сказке, после слова «Конец» начинается реальная жизнь — родители потребовали вернуть деньги, так как захотели купить себе летний домик за рубежом. Семья оказалась милостива и сказала, что поможет дочери в оплате аренды съемной квартиры после продажи дома, однако сейчас им нужна вся крупная сумма целиком, передает британское издание Daily Mail.

Растерянная девушка обратилась за помощью к пользователям Сети — должна ли она возвращать деньги, если они были переданы ей в наследство?

Мнения разделились: «О, они будут судиться с вами за это! Могут попытаться выдать наследство за кредит, если они действительно бессердечны. Скажи «нет», но также найди доказательства того, что это был подарок», «Просто скажите «нет» — вы не готовы продать свой дом, чтобы они могли купить второй дом! Они должны получить финансовую консультацию или специальную ипотеку для пенсионеров. Если им это не понравится, и они поссорятся с вами, пусть будет так», — писали разозленные ситуацией пользователи.

Несмотря на то, что защитников девушки нашлось очень много, оказалось немало и тех, кто посоветовал девушке не рушить отношения с родными и пойти на уступки.

«Конечно, вы не сможете снова купить дорогой дом, но вы все равно будете жить в том месте, которое будет принадлежать только вам», — посчитали другие пользователи в Сети.