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Родители потребовали от дочери вернуть £100 тысяч, которые они подарили ей когда-то

Для того, чтобы семья купила себе летний домик за границей, девушке придется продать свою единственную жилплощадь, стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Знаменитая фраза многих матерей «сдачу вернешь» переходит на новый уровень. 10 лет назад щедрые родители подарили своим детям 100 000 фунтов стерлингов (почти 8 миллионов рублей). Сумма, которая была преподнесена как «наследство», что очень пригодилось героини истории — она смогла купить себе желанный дом, взяв недостающие средства в ипотеку. Ее брат, которому также предназначалась часть суммы, был не против этой ее большой покупки —он достаточно богат, чтобы пока не претендовать на деньги семьи.

Фото: Fotolia

Здесь история могла хорошо закончиться, но, как и в сказке, после слова «Конец» начинается реальная жизнь — родители потребовали вернуть деньги, так как захотели купить себе летний домик за рубежом. Семья оказалась милостива и сказала, что поможет дочери в оплате аренды съемной квартиры после продажи дома, однако сейчас им нужна вся крупная сумма целиком, передает британское издание Daily Mail.

Растерянная девушка обратилась за помощью к пользователям Сети — должна ли она возвращать деньги, если они были переданы ей в наследство?

Мнения разделились: «О, они будут судиться с вами за это! Могут попытаться выдать наследство за кредит, если они действительно бессердечны. Скажи «нет», но также найди доказательства того, что это был подарок», «Просто скажите «нет» — вы не готовы продать свой дом, чтобы они могли купить второй дом! Они должны получить финансовую консультацию или специальную ипотеку для пенсионеров. Если им это не понравится, и они поссорятся с вами, пусть будет так», — писали разозленные ситуацией пользователи.

Несмотря на то, что защитников девушки нашлось очень много, оказалось немало и тех, кто посоветовал девушке не рушить отношения с родными и пойти на уступки.

«Конечно, вы не сможете снова купить дорогой дом, но вы все равно будете жить в том месте, которое будет принадлежать только вам», — посчитали другие пользователи в Сети.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/fotolia

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