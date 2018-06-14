Рианна затмила других звезд рвущейся наружу пышной грудью

13 июня в столице Великобритании состоялась грандиозная премьера картины «8 подруг Оушена», одну из ролей в которой сыграла барбадосская певица Рианна. Для этого мероприятия звезда выбрала золотое платье Poiret с очень глубоким декольте, продемонстрировав фотографам очень пышную и аппетитную грудь.
В какой-то момент другим гостям премьеры даже показалось, что лиф наряда Ри-Ри вот-вот упадет, обнажив ее бюст, но нет — девушка вовремя поправила платье и, ослепительно улыбнувшись, проследовала в зал.
Также на красной дорожке появились другие актрисы, сыгравшие в фильме — Сандра Буллок, Кейт Бланшетт с младшим сыном Игнатиусом, Хелена Бонем Картер, Минди Калинг.
На российские экраны лента «8 подруг Оушена» выходит 21 июня. Купить билеты можно здесь.
Фото: Chris Joseph, Ferdaus Shamim, Matrix Media Group/face to face, MATRIXPICTURES.CO.UK / Global Look Press