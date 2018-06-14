Рианна затмила других звезд рвущейся наружу пышной грудью

13 июня в столице Великобритании состоялась грандиозная премьера картины «8 подруг Оушена», одну из ролей в которой сыграла барбадосская певица Рианна. Для этого мероприятия звезда выбрала золотое платье Poiret с очень глубоким декольте, продемонстрировав фотографам очень пышную и аппетитную грудь.

В какой-то момент другим гостям премьеры даже показалось, что лиф наряда Ри-Ри вот-вот упадет, обнажив ее бюст, но нет — девушка вовремя поправила платье и, ослепительно улыбнувшись, проследовала в зал.