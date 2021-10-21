Рената Литвинова в total black и медицинской маске посетила премьеру фильма

По мнению режиссера, главная цель этой картины — показать, насколько человеку трудно быть одиноким.

«Это кино о болезненном сокращении дистанции. Это кино в какой-то степени поднимает тему толерантности, но очень деликатно, и в конечном счете оно не об этом. Это кино о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться. Героям это в какой-то степени удается. В какой-то», — пояснил Григорий Добрыгин.

Фильм «На близком расстоянии» выходит в прокат 28 октября 2021 года.