Рената Литвинова в total black и медицинской маске посетила премьеру фильма
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Одной из главных персон этого вечера стала актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова, которая облачилась в total black и надела высокие сапоги на устойчивом каблуке. В макияже звезда сделала акцент на глазах, а прическа — любимые голливудские волны. Рената соблюдала правила защиты от коронавирусной инфекции и позировала фотографам, не снимая медицинскую маску.
Фото: Пресс-служба
Премьера не обошлась и без исполнительницы главной роли — актрисы Ксении Раппопорт. Звезда кино появилась на мероприятии в строгом черном костюме.
Фото: Пресс-служба
Среди звездных гостей также были: Александра Ревенко, Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Александр Горчилин, Виктория Мирошниченко, Оксана Карас, Снежана Самохина, Александр Бабаев, Игорь Вдовин и многие другие.
Напомним, что кинолента «На близком расстоянии» впервые была представлена на фестивале «Кинотавр-2021». По сюжету известная актриса Инга (Ксения Раппопорт) в самый разгар пандемии находит у себя под дверью курьера (Нурбол Кайратбек), приехавшего из Средней Азии, без сознания. Инга понимает, что рискует заболеть, но решает помочь человеку и оставляет его в своей квартире. Но у нее есть одно важное условие…
Фото: Пресс-служба
По мнению режиссера, главная цель этой картины — показать, насколько человеку трудно быть одиноким.
«Это кино о болезненном сокращении дистанции. Это кино в какой-то степени поднимает тему толерантности, но очень деликатно, и в конечном счете оно не об этом. Это кино о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться. Героям это в какой-то степени удается. В какой-то», — пояснил Григорий Добрыгин.
Фильм «На близком расстоянии» выходит в прокат 28 октября 2021 года.
Фото: Пресс-служба