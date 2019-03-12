Рената Литвинова, Ксения Собчак, Альбина Джанабаева и другие звезды с размахом отметили 15-летие универмага «Весна»

Свой 15-й день рождения ТЦ «Весна» на Новом Арбате отметил ярко, весело и шумно. Четыре этажа модного пространства, где представлены коллекции одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи, не смогли вместить все эмоции, поэтому праздник «выплеснулся» и на улицу.

Поздравить магазин с этой датой пришли его покупатели, среди которых оказалось и немало звездных друзей. Ксения Собчак, Рената Литвинова, Александр Олешко, Анна Чиповская, Маруся Фомина, Ксения Сухинова, Лукерья Ильяшенко, Альбина Джанабаева, Андрей Колесников с удовольствием признались «Весне» в любви.