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Рената Литвинова, Ксения Собчак, Альбина Джанабаева и другие звезды с размахом отметили 15-летие универмага «Весна»

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Рената Литвинова

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На днях звезды собрались в знаменитом магазине «Весна» на Новом Арбате в Москве.

Свой 15-й день рождения ТЦ «Весна» на Новом Арбате отметил ярко, весело и шумно. Четыре этажа модного пространства, где представлены коллекции одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи, не смогли вместить все эмоции, поэтому праздник «выплеснулся» и на улицу.

Поздравить магазин с этой датой пришли его покупатели, среди которых оказалось и немало звездных друзей. Ксения Собчак, Рената Литвинова, Александр Олешко, Анна Чиповская, Маруся Фомина, Ксения Сухинова, Лукерья Ильяшенко, Альбина Джанабаева, Андрей Колесников с удовольствием признались «Весне» в любви.

«Весна» — это символ красоты, всего того, что нужно женщине. Я всегда с трепетом подходила к этому магазину, заходила внутрь, и у меня всегда душа радовалась. Одна из последних моих покупок здесь — это сумочка. Потому что какая весна для женщины без новой сумки?» — заявила Альбина Джанабаева.

День рождения «Весны» совпал с последним днем Масленичной недели, поэтому гостей угощали блинами самых разных вкусов и размеров. Для малышей работала веселая карусель, а самые смелые могли попробовать себя в традиционно масленичной забаве: прямо перед главным входом в магазин был установлен большой деревянный столб, верхушку которого украшали яркие пакеты «Весны» с модной обувью: туфли Jimmy Choo, кроссовки Gucci, сапоги Fendi — трендовые пары ждали своих обладателей, вот только добраться до них получилось самым ловким.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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