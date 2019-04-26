Рената Литвинова, Дмитрий Певцов с семьей, Федор Добронравов и другие звезды посетили премьеру фильма «На Париж!»

В минувший четверг, 25 апреля, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «На Париж!». Рената Литвинова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с сыном, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Марк Тишман, Федор Смолов, Людмила Нарусова и другие звезды поздравили режиссера Сергея Саркисова с дебютом и первыми посмотрели его работу.