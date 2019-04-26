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Рената Литвинова, Дмитрий Певцов с семьей, Федор Добронравов и другие звезды посетили премьеру фильма «На Париж!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Пресс-служба
В Москве состоялась премьера дебютного фильма режиссера Сергея Саркисова.

В минувший четверг, 25 апреля, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «На Париж!». Рената Литвинова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с сыном, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Марк Тишман, Федор Смолов, Людмила Нарусова и другие звезды поздравили режиссера Сергея Саркисова с дебютом и первыми посмотрели его работу.

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает добрую и смешную историю трех друзей, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Город отвечает им взаимностью, создавая порой очень комичные и динамичные ситуации.

Одним из авторов сценария фильма выступил Станислав Говорухин, для которого эта картина стала последней работой в качестве сценариста.

Фото: Пресс-служба

«На Париж!» выйдет в широкий прокат 9 мая. Посмотреть расписание сеансов и купить билет можно здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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