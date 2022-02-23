Редкий выход: Пересильд и Учитель поддержали старшую дочь на премьере фильма

Редкий выход: Пересильд и Учитель поддержали старшую дочь на премьере фильмаКартина «Первый снег» стала второй актерской работой для десятилетней Анны Пересильд.
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стало появление Алексея Учителя и Юлии Пересильд. Знаменитый режиссер и актриса практически не выходят вместе в свет, однако в этот раз сделали исключение ради свой старшей дочери Анны, которая сыграла в картине одну из ключевых ролей. Алексей и Юлия тепло поприветствовали друг друга, однако отказались фотографироваться вместе на дорожке. Их младшая дочь тоже решила остаться за кадром, поддержав сестру лично, а не на камеру.
Драма «Первый снег» от режиссера Наталии Кончаловской основана на жизненном опыте и наблюдениях, затрагивая вопросы эмоционального выгорания, чрезмерной родительской опеки, непрошенных советов и отсутствия свободы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
По сюжету, 24-летняя выпускница МГИМО вынуждена проходить стажировку на нелюбимой работе, чтобы иметь возможность закрепиться в крупной компании. Ее мать мечтает, что дочь однажды выйдет замуж за состоятельного мужчину и обеспечит ей безбедное существование. Начальница 24-летней девушки изливает свою душу фикусу и пытается вместе с психологом образумить свою 10-летнюю дочь, пытающуюся прославиться с помощью видеоблога «Алиса в стране хомяков». Однажды девочки встречаются и наконец обретают долгожданную свободу, как того и хотели.
Ключевые женские роли сыграли Юлия Шульева и Анна Пересильд. Для них это также был дебют в полнометражном проекте.
Сама Юлия Пересильд хоть и не хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, все же поддержала Анну во время подготовки к съемкам. Они вместе проходили сцены и перечитывали сценарий.
Фото: Макс Светский/Passion.ru