Редкий выход: Пересильд и Учитель поддержали старшую дочь на премьере фильма

По сюжету, 24-летняя выпускница МГИМО вынуждена проходить стажировку на нелюбимой работе, чтобы иметь возможность закрепиться в крупной компании. Ее мать мечтает, что дочь однажды выйдет замуж за состоятельного мужчину и обеспечит ей безбедное существование. Начальница 24-летней девушки изливает свою душу фикусу и пытается вместе с психологом образумить свою 10-летнюю дочь, пытающуюся прославиться с помощью видеоблога «Алиса в стране хомяков». Однажды девочки встречаются и наконец обретают долгожданную свободу, как того и хотели.