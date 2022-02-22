Редкий выход: Дарья Повереннова вместе с мужем появилась на юбилее Веры Алентовой

Пара зарегистрировала свои отношения ровно год назад, но на публике редко появляется вместе. Видимо, для юбилея Веры Алентовой влюбленные решили сделать исключение. Они с удовольствием позировали фотографам с большим букетом роз, который преподнесли Алентовой ко дню рождения. Для знакового мероприятия Алентовой Дарья Повереннова выбрала расслабленный образ: нюдовый макияж и легкую укладку она дополнила нежно-розовой блузой и джинсами-клеш. Кстати, их она выбирала за пару дней до торжества вместе со своими фолловерами в Instagram. Актриса разместила фотографии с несколькими вариантами и попросила подписчиков проголосовать за понравившуюся пару.