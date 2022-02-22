Редкий выход: Дарья Повереннова вместе с мужем появилась на юбилее Веры Алентовой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Пара зарегистрировала свои отношения ровно год назад, но на публике редко появляется вместе. Видимо, для юбилея Веры Алентовой влюбленные решили сделать исключение. Они с удовольствием позировали фотографам с большим букетом роз, который преподнесли Алентовой ко дню рождения. Для знакового мероприятия Алентовой Дарья Повереннова выбрала расслабленный образ: нюдовый макияж и легкую укладку она дополнила нежно-розовой блузой и джинсами-клеш. Кстати, их она выбирала за пару дней до торжества вместе со своими фолловерами в Instagram. Актриса разместила фотографии с несколькими вариантами и попросила подписчиков проголосовать за понравившуюся пару.
Фото: пресс-служба
Напомним, брак с Андреем Шароновым стал для Дарьи вторым. В студенческие годы она вышла замуж за актера Александра Жигалкина, с которым прожила 10 лет. В 1992-ом у пары родилась дочь Полина. С нынешним мужем Повереннова встречалась 8 лет, прежде чем они решили узаконить свои отношения. Торжество состоялось в День всех влюбленных в прошлом году.
Фото: пресс-служба, Instagram.com