Вчера вечером в московском концертном зале имени Чайковского состоялось совместное выступление супругов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

Оперная дива Анна Нетребко и ее муж, тенор Юсиф Эйвазов, впервые за долгое время выступили в Москве. Концерт звезд прошел при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard. На мероприятии было замечено множество российских знаменитостей, а также бизнесменов и меценатов — ценителей оперы.

Певица Валерия пришла на концерт с мамой Галиной Николаевной Перфиловой и мужем Иосифом Пригожиным и с удовольствием позировала фотографам с родными.