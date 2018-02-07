Вчера вечером в московском концертном зале имени Чайковского состоялось совместное выступление супругов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в сопровождении Национального филармонического оркестра России.
Оперная дива Анна Нетребко и ее муж, тенор Юсиф Эйвазов, впервые за долгое время выступили в Москве. Концерт звезд прошел при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard. На мероприятии было замечено множество российских знаменитостей, а также бизнесменов и меценатов — ценителей оперы.
Певица Валерия пришла на концерт с мамой Галиной Николаевной Перфиловой и мужем Иосифом Пригожиным и с удовольствием позировала фотографам с родными.
Послушать итальянские арии из опер Пуччини, Леонкавалло, Джордано и Верди в исполнении Анны и Юсифа решили также актер и певец Глеб Матвейчук, дирижер Сергей Жилин, дизайнер Маруся Ильченко, бизнесвумен Марина Долидзе, писатель и телеведущий Сталик Ханкишиев и многие другие.