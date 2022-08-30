Равшана Куркова и другие звезды на премьере фильма «Календарь ма(й)я»

В минувшие выходные в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера картины «Календарь ма(й)я». Мероприятие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе и популярная актриса Равшана Куркова. Знаменитость не смогла пропустить премьеру семейного фэнтези, снятое по популярному роману современной писательницы Виктории Ледерман. В новой картине актриса снялась вместе с Федором Добронравовым, Анной Уколовой, Юрием Батуриным, Сергеем Горошко и Раисой Рязановой. После рождения сына Гаспара Равшана Куркова практически не появляется на светских мероприятиях, однако в этот раз молодая мама решила сделать исключение.

В центре сюжета ленты - невероятная история трех одноклассников, которые случайно оказались рядом с древним артефактом, найденным во время раскопок. И с этого дня их жизнь начинает идти в обратном порядке.

В широкий прокат фильм «Календарь ма(й)я» выходит 1 сентября.