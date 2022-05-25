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Равшана Куркова, Анастасия Макеева и другие звезды на премьере фильма «Аманат»

В киноцентре «Октябрь» 24 мая состоялась закрытая премьера масштабной исторической драмы режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева и Роман Мальков

Фото: пресс-служба

В сюжете ленты — реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной. Чувства молодых людей развиваются на фоне драматических событий, происходящих в России в первой половине XIX века. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову, станет ключевым для фильма.

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева

Фото: пресс-служба

Среди звездных гостей на премьере можно было увидеть заслуженную артистку Екатерину Гусеву, народного артиста Андрея Соколова, Амина Хуратова, Нину Гизбрехт, Фархада Махмудова, Арслана Мурзабекова, Наби Ахмедова, Дмитрия Соломыкина, Андрея Фомина, Федора Лаврова, Александра Мичкова, Варвару Шмыкову, Янину Студилину, Ольгу Кабо, Равшану Куркову, Александра Цыпкина, Анастасию Макееву, Светлану Журову, Оксану Федорову, Игоря Жижикина, Лену Катину, Вячеслава Макарова, Машу Вебер, Маргариту Аброськину и других знаменитостей.

Андрей Соколов, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Равшана Куркова, Шамиль Джафаров

Андрей Соколов, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Равшана Куркова, Шамиль Джафаров

Фото: пресс-служба

В широкий прокат картина выходит 26 мая.

Фото: архив пресс-службы

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