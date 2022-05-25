Равшана Куркова, Анастасия Макеева и другие звезды на премьере фильма «Аманат»

В сюжете ленты — реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной. Чувства молодых людей развиваются на фоне драматических событий, происходящих в России в первой половине XIX века. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову, станет ключевым для фильма.