Рахманова, Розанова и Гармаш представили свою новую киноработу «Два билета домой»

По сюжету драмы юная Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручат ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного девушка узнает, что она не круглая сирота — отец Любы жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.

Фильм в прокате с 25 октября.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Наше кино