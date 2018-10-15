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Рахманова, Розанова и Гармаш представили свою новую киноработу «Два билета домой»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Рахманова

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В Москве прошла премьера новой драмы Дмитрия Месхиева «Два билета домой».

Накануне вечером в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Два билета домой», главные роли в котором исполнили Сергей Гармаш и начинающая актриса Мария Скуратова.

Сам Сергей, а также его коллеги по фильму Ирина Розанова и Ирина Рахманова лично представили картину на суд публики. Также на красной дорожке премьеры фотографам позировали Ирина Лачина, Сергей Степанчиков, режиссер Дмитрий Месхиев и другие звезды.

По сюжету драмы юная Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручат ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного девушка узнает, что она не круглая сирота — отец Любы жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.

Фильм в прокате с 25 октября.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Наше кино

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