Рахманова, Розанова и Гармаш представили свою новую киноработу «Два билета домой»

Накануне вечером в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Два билета домой», главные роли в котором исполнили Сергей Гармаш и начинающая актриса Мария Скуратова.
Сам Сергей, а также его коллеги по фильму Ирина Розанова и Ирина Рахманова лично представили картину на суд публики. Также на красной дорожке премьеры фотографам позировали Ирина Лачина, Сергей Степанчиков, режиссер Дмитрий Месхиев и другие звезды.
По сюжету драмы юная Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручат ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного девушка узнает, что она не круглая сирота — отец Любы жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.
Фильм в прокате с 25 октября.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Наше кино