«Рай и в шалаше»: экономные влюбленные умудрились потратить на свадебное торжество лишь 420 фунтов

В реальной жизни иногда все происходит иначе, но это неплохо: свадьба мечты обошлась 29-летней британке Рози Скотт и ее возлюбленному Аарону Пайпер всего в 420 фунтов (34 тысячи рублей).

Все затраты были сведены к минимуму: благодаря онлайн-видео ее сестра испекла простой и милый свадебный торт, все украшения невеста нашла в благотворительных магазинах, а юбку себе и галстук мужа был сшит ею и ее другом вручную. Из-за того, что жени и невеста были аспирантами, у них попросту не хватило денег на богатую роскошную свадьбу, поэтому и было решено все сделать мило и просто.