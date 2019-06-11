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«Рай и в шалаше»: экономные влюбленные умудрились потратить на свадебное торжество лишь 420 фунтов

Экономная невеста купила себе платье по скидке за 20 фунтов и даже попросила сестру испечь свадебный торт. И все для того, чтобы не тратить лишние деньги на церемонию.

Почти каждая маленькая девочка в детстве мечтает о красивой свадьбе, как в мультиках: на ней белое пышное платье с длинной фатой, вокруг все украшено живыми цветами, гостей много – все счастливы и рады каждой секунде праздника.

В реальной жизни иногда все происходит иначе, но это неплохо: свадьба мечты обошлась 29-летней британке Рози Скотт и ее возлюбленному Аарону Пайпер всего в 420 фунтов (34 тысячи рублей).

Все затраты были сведены к минимуму: благодаря онлайн-видео ее сестра испекла простой и милый свадебный торт, все украшения невеста нашла в благотворительных магазинах, а юбку себе и галстук мужа был сшит ею и ее другом вручную. Из-за того, что жени и невеста были аспирантами, у них попросту не хватило денег на богатую роскошную свадьбу, поэтому и было решено все сделать мило и просто.

Сколько было потрачено молодоженами денег и на что?

  • Церемония в ЗАГСе: £ 130
  • Аренда Деревенского зала: £ 100
  • Торт: £ 40
  • Еда: £ 50
  • Платье: £ 20
  • Украшения: £ 20
  • Посуда из благотворительных магазинов: £ 30
  • Ткань для юбки, которую я носил на официальной церемонии: £ 30

ИТОГО: £ 420

Как сообщает британское издание Daily Mail, Рози порекомендовала всем тем, кто будет бюджетно праздновать свою свадьбу, использовать онлайн-приглашения, ведь они бесплатны, в то время как бумажные будут затрачивать и деньги, и время.

«Не волнуйтесь из-за незначительных деталей! Все мелочи складываются в кучу денег, и люди в основном даже не замечают их. Просто сосредоточьтесь на главном и наслаждайтесь своим праздником», — посоветовала экономная невеста.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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