«Рай и в шалаше»: экономные влюбленные умудрились потратить на свадебное торжество лишь 420 фунтов

Почти каждая маленькая девочка в детстве мечтает о красивой свадьбе, как в мультиках: на ней белое пышное платье с длинной фатой, вокруг все украшено живыми цветами, гостей много – все счастливы и рады каждой секунде праздника.
В реальной жизни иногда все происходит иначе, но это неплохо: свадьба мечты обошлась 29-летней британке Рози Скотт и ее возлюбленному Аарону Пайпер всего в 420 фунтов (34 тысячи рублей).
Все затраты были сведены к минимуму: благодаря онлайн-видео ее сестра испекла простой и милый свадебный торт, все украшения невеста нашла в благотворительных магазинах, а юбку себе и галстук мужа был сшит ею и ее другом вручную. Из-за того, что жени и невеста были аспирантами, у них попросту не хватило денег на богатую роскошную свадьбу, поэтому и было решено все сделать мило и просто.
Сколько было потрачено молодоженами денег и на что?
- Церемония в ЗАГСе: £ 130
- Аренда Деревенского зала: £ 100
- Торт: £ 40
- Еда: £ 50
- Платье: £ 20
- Украшения: £ 20
- Посуда из благотворительных магазинов: £ 30
- Ткань для юбки, которую я носил на официальной церемонии: £ 30
ИТОГО: £ 420
Как сообщает британское издание Daily Mail, Рози порекомендовала всем тем, кто будет бюджетно праздновать свою свадьбу, использовать онлайн-приглашения, ведь они бесплатны, в то время как бумажные будут затрачивать и деньги, и время.
«Не волнуйтесь из-за незначительных деталей! Все мелочи складываются в кучу денег, и люди в основном даже не замечают их. Просто сосредоточьтесь на главном и наслаждайтесь своим праздником», — посоветовала экономная невеста.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
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