Пышнотелая Ирина Пегова в мини-платье и другие знаменитости оценили коллекцию Даши Гаузер

В Москве продолжается Неделя моды, и вчера вечером знаменитости собрались на показе Dasha Gauser for Mary Kay. Дизайнер представила яркую капсульную коллекцию, созданную только для консультантов этого бьюти-бренда.

Среди гостей шоу особое внимание окружающих привлекла пышнотелая красавица Ирина Пегова, примерившая для этого вечера черное мини-платье, а также ее коллега Ольга Ломоносова, которая впервые вышла в свет после родов.