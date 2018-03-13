Пышнотелая Ирина Пегова в мини-платье и другие знаменитости оценили коллекцию Даши Гаузер
На Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел показ новой коллекции Даши Гаузер для Mary Kay.
В Москве продолжается Неделя моды, и вчера вечером знаменитости собрались на показе Dasha Gauser for Mary Kay. Дизайнер представила яркую капсульную коллекцию, созданную только для консультантов этого бьюти-бренда.
Среди гостей шоу особое внимание окружающих привлекла пышнотелая красавица Ирина Пегова, примерившая для этого вечера черное мини-платье, а также ее коллега Ольга Ломоносова, которая впервые вышла в свет после родов.
Также на показе были замечены Елена Кулецкая, Татьяна Котова, Липа Тетерич, Ирина Лачина, София Кальчева и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
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