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Пятый день музыкального фестиваля в Сочи: танцующая под песни Билана Рудковская, Вебер в «космическом» наряде и другие звезды

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Яна Рудковская

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Самый большой летний музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» не перестает радовать (и вдохновлять) поклонников отечественной музыки. Многие исполнители уже представили свои впечатляющие номера, однако у организаторов этого масштабного действа припасено еще несколько сюрпризов, чтобы впечатлить местных жителей и гостей города Сочи.

Когда еще ценители отечественной музыки смогут воочию увидеть своих кумиров, вдохновиться их образами и творчеством? В рамках большого летнего музыкального фестиваля у жителей и гостей «курортной столицы» России была такая возможность. Организаторы этого мероприятия выбрали две сцены в самых известных местах города - на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта, поэтому у меломанов был шанс выбрать, кого из знаменитостей они хотели бы послушать (некоторые особо активные поклонники умудрились посетить не одну, а две площадки, чтобы охватить как можно больше номеров и зарядиться потрясающей энергетикой).

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Гости, выбравшие в качестве места действия Медальную Площадь Олимпийского парка могли насладиться выступлениями Тимура Родригезза, Кати Ростовцевой, ANIVAR, Маши Вебер, ВладиМира, рок-группы «Земляне», ЮрКисса и Димы Билана.

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Исполнительница Маша Вебер выбрала для выступления оригинальный наряд, состоящий из белого топа, «космических» брюк и серебристых туфель. Дополнила свой образ певица массивными круглыми серьгами и прической «конский хвост». Марии, исполнившей несколько зажигательных композиций, с удовольствием подпевали гости вечера, а многочисленные журналисты и поклонники еще долго не отпускали ее, пытаясь заполучить ответы на каверзные вопросы и автограф.

Дима Билан и Яна Рудковская

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Далее поклонников ждало феерическое выступление Димы Билана, да не одного, а в компании стройной Яны Рудковской, которая лихо отплясывала под зажигательные композиции прямо на сцене. Зрители разразились бурными овациями, отмечая, что продюсер выглядела весьма эффектно и моложаво. Гости мероприятия еще долго не отпускали артиста со сцены, требуя исполнить несколько песен на бис.

Дима Билан

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Фестиваль продлится до 25 августа, поэтому у тех, кто по каким-то причинам не смог увидеть выступления своих любимых кумиров, может это сделать в ближайшее время, посетив сцену на площади Южного Мола Сочинского морского порта.