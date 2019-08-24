Пятый день музыкального фестиваля в Сочи: танцующая под песни Билана Рудковская, Вебер в «космическом» наряде и другие звезды

Когда еще ценители отечественной музыки смогут воочию увидеть своих кумиров, вдохновиться их образами и творчеством? В рамках большого летнего музыкального фестиваля у жителей и гостей «курортной столицы» России была такая возможность. Организаторы этого мероприятия выбрали две сцены в самых известных местах города - на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта, поэтому у меломанов был шанс выбрать, кого из знаменитостей они хотели бы послушать (некоторые особо активные поклонники умудрились посетить не одну, а две площадки, чтобы охватить как можно больше номеров и зарядиться потрясающей энергетикой).