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Подмоченная репутация: пятно на ковре от собаки обошлось арендаторам дома в $10 тысяч

Хозяева недвижимости посчитали, что повреждение ковровых покрытий было преднамеренным, а суд поддержал их с этим обвинением.

Собаки — большое счастье в жизни каждого человека, который относится к домашнему любимцу как к полноценному члену семьи. Щенки любой породы вызывают только положительные эмоции, однако порой случается так, что приучить их к чему-то почти невозможно — такие они непослушные и энергичные! Но одно дело, когда их резвость касается только их хозяина, и другое, когда за неумение собаки ходить в туалет там, где нужно, приходится расплачиваться 10 тысячами долларов.

Одна семья в далеком 2017 году переехала в Окленд, сняв там небольшой дом — важным аргументом было и то, что их домашние питомцы приучены к туалету и проблем не возникнет, однако вскоре они пожалели о своих обещаниях. Как передает новозеландская газета NZ Herald, арендодатель Гэри Го обнаружил на ковре весьма недвусмысленные пятна, оставленные питомцми жильцов.

Без суда не обошлось: несмотря на то, что первоначальное обвинение в «преднамеренном повреждение ковровых покрытий», казалось бы, абсурдно, Го все же решил идти до конца и доказал, что произошедшая случайность — не случайность.

Хозяев обвинили в том, что они не сделали достаточно для того, чтобы помешать животным справлять нужду в помещении и, кроме того, вероятнее всего они знали, что такая ситуация возможна, так как подобное происходило ранее в доме этой самой семьи. Как итог они получили пятно на ковре, обходящееся им в 10 тысяч долларов, и, возможно, желание больше никогда не снимать дома или квартиры — мало ли что еще может произойти.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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