Пугачева в провокационном мини, Судзиловская в блестящем топе и другие звезды на закрытии Российской недели моды
Вчера вечером завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Несколько показов известных российских дизайнеров завершили очередную Неделю моды в Москве. Шоу Игоря Гуляева, а также Беллы Потемкиной не пропустили многие знаменитости.
Алла Пугачева обновила прическу и с удовольствием принимала комплименты. Удивила Примадонна и нарядом — певица примерила прозрачные сапоги и мини-платье.
Также на показах были замечены Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Анастасия Решетова, Ксения Бородина, Катя Лель и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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