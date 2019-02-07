Пугачева в кожаной мини-юбке и с Галкиным, элегантная Федорова, Петренко с сыновьями и другие звезды на премьере «Пилигрима»

Накануне вечером в «Октябре» яблоку было негде упасть: множество знаменитостей всех эшелонов и возрастов собрались на премьере триллера Александра Баршака «Пилигрим».
Особое внимание при первом же появлении на красной дорожке к себе приковала 69-летняя Алла Борисовна Пугачева. Она пришла на мероприятии в компании супруга Максима Галкина и позировала фотографам с исполнительницей главной женской роли в фильме, Еленой Север. Надо отметить, что Примадонна выглядела очень стильно и молодо в черной кожаной юбке, тунике и сапожках в тон.
Звезда «Пилигрима» Игорь Петренко привел на премьеру сыновей от брака с Екатериной Климовой — Матвея и Корнея. Мальчики стали уже завсегдатаями светских раутов — совсем недавно они побывали на премьере «ЛЕГО фильма», но уже с мамой.
По сюжету фильма в жизни женщины по имени Мира все замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела...
«Пилигрим» выходит на экраны 14 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Youtube.com / В Рейтинге