Пугачева в кожаной мини-юбке и с Галкиным, элегантная Федорова, Петренко с сыновьями и другие звезды на премьере «Пилигрима»

Накануне вечером в «Октябре» яблоку было негде упасть: множество знаменитостей всех эшелонов и возрастов собрались на премьере триллера Александра Баршака «Пилигрим».

Особое внимание при первом же появлении на красной дорожке к себе приковала 69-летняя Алла Борисовна Пугачева. Она пришла на мероприятии в компании супруга Максима Галкина и позировала фотографам с исполнительницей главной женской роли в фильме, Еленой Север. Надо отметить, что Примадонна выглядела очень стильно и молодо в черной кожаной юбке, тунике и сапожках в тон.

Звезда «Пилигрима» Игорь Петренко привел на премьеру сыновей от брака с Екатериной Климовой — Матвея и Корнея. Мальчики стали уже завсегдатаями светских раутов — совсем недавно они побывали на премьере «ЛЕГО фильма», но уже с мамой.