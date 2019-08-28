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Простая помощь подруге принесла женщине почти $300 тысяч

Дебра Дентон согласилась подвезти свою знакомую до дома, когда та внезапно предложила ей сыграть в лотерею.

Как хорошо, когда карма работает и приносит пользу — так, Дебра Дентон из Северной Каролины поняла, что иногда благие дела, которые она делает, могут вернуться обратно к ней.

«У моей подруги нет машины, поэтому я часто вожу ее до продуктового магазина или по личным делам», — рассказала женщина изданию UPI.

Она, как обычно, согласилась довезти свою знакомую до нужного места, которая и предложила во время поездки сыграть в лотерею. Давайте честно: мало кто действительно верит, что в лотерее можно выиграть, а если и можно, то история, как правило, точно не про нас. Так думала и Дебра, сидя на следующее утро дома со счастливым билетиком в руке, принесшим ей 289,5 тысяч долларов (19,2 миллиона рублей). Не поверив свое везение, женщина отправилаcm проверять результаты с помощью сканирования в магазине, который подтвердил ее победу.

«Только тогда я поняла, что мне все это не мерещится, хотя я все еще не могу поверить. Мне так повезло», — признается Дебра.

Выигранные деньги она решила потратить на погашение ипотеки.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos