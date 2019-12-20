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«Пришло время ей ожить»: семейная пара пытается воскресить свою 2-летнюю дочь силой молитвы

Администрация Вефильской церкви калифорнийского города Реддинг запустила кампанию по сбору средств в пользу христианской пары, которая пытается воскресить свою покойную дочь верой и молитвой. Менее чем за неделю прихожане церкви и просто неравнодушные люди пожертвовали родителям девочки более 50 тысяч долларов.

2-летняя Олив Хейлигенталь умерла на прошлой неделе после того, как у нее во сне остановилось сердце. Родители девочки, Эндрю и Калли, обнаружив, что дочь не дышит, сразу же позвонили в службу спасения. Девочку в считанные минуты доставили в ближайшую больницу, врачи которой констатировали смерть малышки и передали ее тело судмедэкспертам штата для установления причины летального исхода. Отказываясь верить в случившееся, уже на следующий день мама девочки написала душераздирающий пост в социальной сети, призывая своих подписчиков «слиться в единой и смелой молитве, чтобы воскресить маленькую Олив обратно к жизни».

«Её время здесь еще не вышло, и теперь настал наш черед смело верить и пользоваться тем, за что заплатил Царь Иисус. Пришло время ей ожить» , - обратилась Калли к своим подписчикам в социальной сети, которых у нее насчитывается более 270 тысяч.

Этот пост быстро нашел отзыв и поддержку у прихожан Вефильской церкви, последователями которой являются родители умершей девочки.
Все последующие дни Калли продолжила писать свои посты-обращения к подписчикам, начиная каждый новый пост с фразы «Сегодня хороший день для воскресения».

А на днях сотни людей собрались в Вефильской церкви для совместной молитвы и церемонии богослужения, призывющую к воскрешению Олив. Пресс-секретарь церкви рассказал Daily Mail, что это было первая в истории общественная молитва о воскрешении. Представитель церкви также добавил, что они не только молятся о возвращении малышки к жизни, но и запустили онлайн кампанию по сбору средств, которые будут переданы семье девочки на непредвиденные расходы.

Многие из тех, кто пожертвовал деньги, оставляли трогательные комментарии и слова поддержки родителям Олив, в которых говорили, что верят в воскрешение девочки через молитву.

«Я очень верю, что Олив проснется! Она это сделает», - написала одна из подписчиц.

«Верьте, Олив проснется силой воскресения Иисуса Христа!», - вторила предыдущей другая подписчица.

На сегодняшний день церкви удалось собрать около 1000 пожертвований, сумма которых составила более 50 тысяч долларов. Все средства будут направлены на нужды семьи умершей девочки.

Фото: Instagram

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