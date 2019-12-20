«Пришло время ей ожить»: семейная пара пытается воскресить свою 2-летнюю дочь силой молитвы

Этот пост быстро нашел отзыв и поддержку у прихожан Вефильской церкви, последователями которой являются родители умершей девочки.

Все последующие дни Калли продолжила писать свои посты-обращения к подписчикам, начиная каждый новый пост с фразы «Сегодня хороший день для воскресения».

А на днях сотни людей собрались в Вефильской церкви для совместной молитвы и церемонии богослужения, призывющую к воскрешению Олив. Пресс-секретарь церкви рассказал Daily Mail, что это было первая в истории общественная молитва о воскрешении. Представитель церкви также добавил, что они не только молятся о возвращении малышки к жизни, но и запустили онлайн кампанию по сбору средств, которые будут переданы семье девочки на непредвиденные расходы.