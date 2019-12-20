«Пришло время ей ожить»: семейная пара пытается воскресить свою 2-летнюю дочь силой молитвы
2-летняя Олив Хейлигенталь умерла на прошлой неделе после того, как у нее во сне остановилось сердце. Родители девочки, Эндрю и Калли, обнаружив, что дочь не дышит, сразу же позвонили в службу спасения. Девочку в считанные минуты доставили в ближайшую больницу, врачи которой констатировали смерть малышки и передали ее тело судмедэкспертам штата для установления причины летального исхода. Отказываясь верить в случившееся, уже на следующий день мама девочки написала душераздирающий пост в социальной сети, призывая своих подписчиков «слиться в единой и смелой молитве, чтобы воскресить маленькую Олив обратно к жизни».
«Её время здесь еще не вышло, и теперь настал наш черед смело верить и пользоваться тем, за что заплатил Царь Иисус. Пришло время ей ожить» , - обратилась Калли к своим подписчикам в социальной сети, которых у нее насчитывается более 270 тысяч.
Этот пост быстро нашел отзыв и поддержку у прихожан Вефильской церкви, последователями которой являются родители умершей девочки.
Все последующие дни Калли продолжила писать свои посты-обращения к подписчикам, начиная каждый новый пост с фразы «Сегодня хороший день для воскресения».
А на днях сотни людей собрались в Вефильской церкви для совместной молитвы и церемонии богослужения, призывющую к воскрешению Олив. Пресс-секретарь церкви рассказал Daily Mail, что это было первая в истории общественная молитва о воскрешении. Представитель церкви также добавил, что они не только молятся о возвращении малышки к жизни, но и запустили онлайн кампанию по сбору средств, которые будут переданы семье девочки на непредвиденные расходы.
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Day 3 is a really good day for resurrection. We are overwhelmed with gratitude by your outpouring of love for us and faith for Olive. Jesus is Faithful and True and He’s riding in with the victory He bought for Olive. Olive Alayne means “victorious awakening”. We call on the mighty all-sufficient name of Jesus and we call you back by name, sweet girl. You will live. Thank you for your faith-filled declarations, keep them coming. Worship Jesus with us, He is moving, He is good, He is worthy and He is alive.
Многие из тех, кто пожертвовал деньги, оставляли трогательные комментарии и слова поддержки родителям Олив, в которых говорили, что верят в воскрешение девочки через молитву.
«Я очень верю, что Олив проснется! Она это сделает», - написала одна из подписчиц.
«Верьте, Олив проснется силой воскресения Иисуса Христа!», - вторила предыдущей другая подписчица.
На сегодняшний день церкви удалось собрать около 1000 пожертвований, сумма которых составила более 50 тысяч долларов. Все средства будут направлены на нужды семьи умершей девочки.
Фото: Instagram
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