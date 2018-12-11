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Примите участие в новогодней благотворительной онлайн-акции «Чем дальше в лес» и помогите детям с синдромом Дауна

С 10 декабря 2018 по 8 января 2019 года благотворительный фонд «Синдром любви» по ежегодной традиции проведет благотворительную онлайн-акцию «Чем дальше в лес».

В преддверии Нового года всем нам особенно хочется совершать добрые поступки: дарить подарки, окружать близких заботой, создавать новогодний уют в доме, помогать тем, кому без поддержки не справиться. Цель благотворительной акции «Чем дальше в лес» – собрать средства на занятия, которые помогут ребятам с синдромом Дауна научиться говорить, подготовиться к детскому саду или школе, общаться со сверстниками.

Сделать это очень просто! Нужно зайти в виртуальный лес чудес, выбрать понравившуюся елочку и игрушку на ней, внести пожертвование. В каждом шарике – занятие с логопедом, консультация дефектолога или психолога, комплект методической литературы или подписка на журнал «Сделай шаг» для родителей малыша с синдромом Дауна. Также участник может оставить личное пожелание ребенку и его родителям, разместить свою фотографию в игрушке и позвать друзей в волшебный лес через социальные сети. К концу акции сказочный лес зажигается яркими разноцветными огнями, а значит – множеству семей в следующем году сможет помочь благотворительный фонд «Синдром любви».

Пользователи интернета зажгут игрушки на виртуальных елках и помогут детям с синдромом Дауна расти и развиваться. Интерактивная благотворительная акция «Чем дальше в лес» пройдет на сайте фонда «Синдром любви»: http://sindromlubvi.ru/action/#!/. Для постоянных участников акции – приятная новость: виртуальный новогодний лес предстанет в обновленном дизайне. Теперь акция еще более увлекательная, а шарики на елках загораются еще более яркими цветами.

Чем дальше в лес — тем больше добра!

Фото: пресс-служба

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