Прилавки пустеют: стали известны продукты, которые подорожают в 2023 году

После Нового года жители страны традиционно ожидают повышения цен. К сожалению, на этот раз чуда не произойдёт, и негативная тенденция продолжится. Об этом сообщил экономист Михаил Беляев.

Эксперт объяснил: рост цен на продукты связан с инфляцией. Так, на рынке есть крупные компании, которые устанавливают новую стоимость, ссылаясь на повышение цен за пределами России. По этой причине дорожает все, но в первую очередь изменятся затраты потребителей на те товары, которые пользуются повышенным спросом: хлеб, молоко и яйца.

«Вырастут цены и на мясо, на кур, ссылаться будут на нефтяной и газовый рынки. Цены, как пешки на шахматной доске, они движутся только вперёд», – резюмировал Беляев в беседе с News.ru.