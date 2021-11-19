Преснякова — в ярком мини, Лолита — в мерче Ивлеевой и другие звезды на гала-концерте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Гала-концерт открыли актеры Максим Аверин и Аглая Шиловская, которые также были ведущими.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На сцене Кремлевского дворца появилась певица Валерия, которая исполнила известную всем песню «Куда уходит детство». В беседе с журналистами артистка вспомнила свои молодые годы, а также рассказала об успехах сыновей и внучки Селин. Исполнительницу в этот вечер сопровождал супруг, продюсер Иосиф Пригожин.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Лолита после выступления облачилась в мерч от Насти Ивлеевой, которым похвасталась перед журналистами. Многие отметили, что певица потрясающе выглядит и, кажется, еще похудела. Однако артистка призналась, что сбросила только около 12 килограммов. Она также рассказала, что принимает и любит себя в любом весе, а на похудение решилась лишь для того, чтобы быть здоровой.
Лолита пояснила, что вернулась в ту форму, которая у нее была в 45 лет. Кстати, 14 ноября певице исполнилось 58 лет. Большой праздник в честь дня рождения она еще не успела устроить, но может его организовать даже через полгода.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На сцене в этот вечер в прямом смысле блистала Елена Преснякова, которая выступала в составе группы «Самоцветы». Артистка, как всегда, выбрала короткое платье и похвасталась стройными ножками и фигурой. Кстати, 19 ноября Елене Петровне исполняется 75 лет. Конечно, в это верится с трудом, ведь для своих лет она выглядит потрясающе, а на сцене двигается так, что даст фору молодым артистам.
Гала-концерт посетил композитор Максим Дунаевский, который был близким другом Леонида Дербенева. Вместе они написали множество замечательных композиций, среди которых «Все пройдет», «Городские цветы», «Гадалка» и другие.
В беседе с журналистами 76-летний композитор признался, что чувствует себя молодым, ведь в статусе дедушки он пока не находится. Максим Исаакович добавил, что «молодиться», как сейчас принято, он не хочет. Артист уверен, что можно быть счастливым в любом возрасте, главное — радоваться жизни.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Кстати, песню «Гадалка» в этот вечер исполнила Зара, которая выбрала подходящий и смелый наряд. Пикантность ее образу придавал сексуальный разрез на юбке.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Завершил праздничный концерт Филипп Киркоров, который, как всегда, был самым ярким в этот вечер. Артист исполнил свои известные песни «Атлантида» и «Ты, ты, ты», которые для него написал Леонид Петрович.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На гала-концерте «Между прошлым и будущим» также были Александр Олешко, Нонна Гришаева, Таисия Повалий, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Александр Панайотов, Александр Малинин, Кристина Орбакайте, «Хор Турецкого», Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов и многие другие.
Напомним, что Леонид Дербенев за свою непродолжительную жизнь стал всенародным любимцем, ведь он подарил людям душевные, трогательные и жизненные композиции. Многие из них звучат в популярных советских кинофильмах, ставших классикой.
Фото: Макс Светский / Passion.ru, видео: Passion.ru