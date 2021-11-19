Преснякова — в ярком мини, Лолита — в мерче Ивлеевой и другие звезды на гала-концерте

Лолита после выступления облачилась в мерч от Насти Ивлеевой, которым похвасталась перед журналистами. Многие отметили, что певица потрясающе выглядит и, кажется, еще похудела. Однако артистка призналась, что сбросила только около 12 килограммов. Она также рассказала, что принимает и любит себя в любом весе, а на похудение решилась лишь для того, чтобы быть здоровой.

Лолита пояснила, что вернулась в ту форму, которая у нее была в 45 лет. Кстати, 14 ноября певице исполнилось 58 лет. Большой праздник в честь дня рождения она еще не успела устроить, но может его организовать даже через полгода.