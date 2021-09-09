Премьера психологического триллера «Пропавшая» с Лизой Янковской прошла в Москве

Сериал «Пропавшая» расскажет историю семьи Гарбер, куда неожиданно возвращается дочь, пропавшая 10 лет назад. Выясняется, что девушка не помнит, где она была все эти годы и как сумела вернуться. Возвращение близкого человека, однако, не стало радостью для семьи, как все ожидали, а, напротив, сделало их жизнь невыносимой. Ведь после возвращения девушки им придется вновь столкнуться с событиями, которые они хотели бы забыть.

Первые два эпизода уже доступны на «КиноПоиске», а два оставшихся выйдут 10 и 11 сентября.