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Премьера психологического триллера «Пропавшая» с Лизой Янковской прошла в Москве

8 сентября в пространстве «Плюс Дача» в Парке Горького прошла премьера сериала «Пропавшая» от онлайн-платформы «КиноПоиск HD».
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Лиза Янковская и Андрей Дудников в сериале «Пропавшая»

Фото: архив пресс-службы

Представили сериал его создатели Тоня Перельман, Павел Тетерский, Василий Балашов, Дарья Капля, Александр Клюквин, Максим Стоянов, Андрей Дудников, Мария Кулик и другие.

Главную роль в сериале сыграла внучка Олега Янковского Лиза Янковская. Это работа режиссера Вадима Перельмана, у которого три номинации на премию «Оскар» за картину «Дом из песка и тумана». Также в работе над сериалом принимал участие лауреат Каннского фестиваля оператор Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»).

Сериал «Пропавшая» расскажет историю семьи Гарбер, куда неожиданно возвращается дочь, пропавшая 10 лет назад. Выясняется, что девушка не помнит, где она была все эти годы и как сумела вернуться. Возвращение близкого человека, однако, не стало радостью для семьи, как все ожидали, а, напротив, сделало их жизнь невыносимой. Ведь после возвращения девушки им придется вновь столкнуться с событиями, которые они хотели бы забыть.

Первые два эпизода уже доступны на «КиноПоиске», а два оставшихся выйдут 10 и 11 сентября.