Премьера психологического триллера «Пропавшая» с Лизой Янковской прошла в Москве
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Фото: архив пресс-службы
Представили сериал его создатели Тоня Перельман, Павел Тетерский, Василий Балашов, Дарья Капля, Александр Клюквин, Максим Стоянов, Андрей Дудников, Мария Кулик и другие.
Главную роль в сериале сыграла внучка Олега Янковского Лиза Янковская. Это работа режиссера Вадима Перельмана, у которого три номинации на премию «Оскар» за картину «Дом из песка и тумана». Также в работе над сериалом принимал участие лауреат Каннского фестиваля оператор Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»).
Сериал «Пропавшая» расскажет историю семьи Гарбер, куда неожиданно возвращается дочь, пропавшая 10 лет назад. Выясняется, что девушка не помнит, где она была все эти годы и как сумела вернуться. Возвращение близкого человека, однако, не стало радостью для семьи, как все ожидали, а, напротив, сделало их жизнь невыносимой. Ведь после возвращения девушки им придется вновь столкнуться с событиями, которые они хотели бы забыть.
Первые два эпизода уже доступны на «КиноПоиске», а два оставшихся выйдут 10 и 11 сентября.