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«Право на "лево"»: бабушка попросила изменить имя внучки из-за любовницы своего мужа

Пользователи Сети ополчились против будущей матери.

Фото: Shutterstock

Несмотря на счастливый жребий беременности и рождения долгожданных детей, многие девушки сталкиваются с более важной проблемой, чем токсикоз и частые перепады настроения. Будущие мамы редко когда знают, какое имя хотят дать своему ребенку, а даже если и знают, то зачастую отец малыша высказывает свой протест и предлагает свои варианты. Между тем, выбор имени ребенку — это один из самых важных моментов еще не рожденного ребенка.

Однако, как рассказывает британское издание The Mirror, иногда стать третьим несогласным, к которому нужно прислушаться, может стать будущая бабушка, даже если оба родителя одобряют выбранное имя.

Молодая пара ждет дочку, которую решили назвать Каталиной: так удачно совпало, что им обоим нравится имя. Однако именно оно однажды чуть не стало причиной развода в семье матери. Когда-то давно, сразу после ее рождения, отец в течение трех месяцев изменял жене с женщиной по имени Каталина. Будущая бабушка попросила придумать новое имя, ведь это будет всегда причинять ей боль и напоминать о романе любимого мужа.

«Парень говорит, что мама должна смириться с этим, потому что это наша дочь. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы назвать дочь Каталиной», — рассказывает в Сети девушка.

Когда она попросила совета у пользователей, то наткнулась на волну практически единогласных мнений: нужно выбирать другое имя.

«Я знаю, что это ваш ребенок, и вы можете выбрать любое имя, какое пожелаете, но действительно ли вы хотите, чтобы ваша мама вспоминала о чем-то болезненном каждый раз, когда она видит или слышит имя внучки?», «Что произойдет после того, как ваша дочь узнает, что ее назвали в честь той же женщины, с которой у ее дедушки был роман?», «Избегайте имени и все будет хорошо для всех. Используйте его и получите драму», — писали негодующие пользователи в Интернете.

В конце концов будущая мать решила, что отношения с семьей ей важнее собственной прихоти: она раздумывает над тем, чтобы дать дочери имя Кэт.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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