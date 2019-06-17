«Поза фламинго»: новый инста-тренд захватил соцсети

Тренды меняются постоянно: когда-то были популярны фотографии, на которых модели делали губы уточкой, позже появился слегка приоткрытый рот, следом — поза «жирафа» с выставленной вперед одной ногой. Бесконечная череда нововведений сменяла друг друга так быстро, что почти невозможно уследить: только начинаешь носить безразмерные свитеры и футболки, как в моду уже входят обтягивающие укороченные топы.

Новый тренд не заставил себя долго ждать: знаменитости активно позируют в позе «фламинго». Последняя мода Инстаграма выражается в стоянии на одной ноге, вторая же нога согнута так, что напоминает розовую птицу. Как подчеркивает британское издание The Mirror, сама опора не важна: это может быть балкон с видом на бескрайний океан как у Кендал Дженнер, стена, как у Тейлор Свифт, или даже коллекция личных кроссовок, на которые ради красивой фотографии легла Бейонсе.

«Фламинго», как и полагается, демонстрирует телосложение в лучшем свете: появляется и легкая драматичность в позе, и ноги выглядят худыми. Словом, надо быть осторожнее с собственной красотой и элегантностью: в какой-то момент кадр и реальность перестают совпадать друг с другом, и может начать казаться, что ты вовсе не птичка своего надуманного полета.