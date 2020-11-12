Потерявший из-за пандемии работу мужчина продал ребенка за 1,8 млн рублей

Так, например, житель китайского уезда Цзянъань городского округа Ибинь в провинции Сычуань, из-за потери работы решился совсем на отчаянные меры, предложив новорожденного малыша незнакомке за весьма внушительное вознаграждение, передает издание Daily Mail.

Отец двоих детей попал в затруднительное финансовое положение из-за стремительно распространяющегося короновируса, не понимая, как теперь он будет вносить обязательные платежи по ипотеки и обслуживать свой автомобиль. Мелькнувшая мысль о возможном заработке показалась ему вполне осуществимой: мужчина решил уговорить свою беременную жену продать их будущего малыша в Интернете. Вероятно, положение пары было действительно плачевным, иначе как объяснить тот факт, что будущая мама без лишних вопросов решила исполнить просьбу супруга.

Стоит отметить, что предложение предприимчивого мужчины оказалось весьма актуальным. Первая откликнувшаяся женщина готова была отдать за новорожденного 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей), но сделка не состоялась из-за того, что потенциальной покупательнице не удалось зарегистрировать ребенка в полиции, ведь она не являлась его биологической матерью. Второй заинтересованной оказалась 43-летняя дама, мечтающая о детях, но не имеющая возможность их родить самостоятельно. Ей пришлось повторно заложить свой дом, чтобы иметь возможность заплатить предприимчивым супругам 163 тысячи юаней (1,8 миллиона рублей), добавив в качестве платы за малыша еще золотое колье и золотой браслет.

Сделка состоялась, довольная покупательница взяла билеты на поезд, чтобы отправиться с малышом домой, однако что-то в ее поведении показалось странным блюстителям порядка и женщину задержали. Вначале новоиспеченная мама заявила, что усыновила ребенка, но вскоре призналась, что купила новорожденного. Предприимчивых родителей малыша задержали по подозрению в торговле людьми и теперь им светит от пяти до десяти лет лишения свободы.