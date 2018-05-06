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Постройневшая Шейк, безупречная Бланшетт, стильные сестры Кардашьян и другие звезды на CFDA Awards-2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

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В Нью-Йорке прошла торжественная церемония вручения наград одной из самых престижных премий в области моды — CFDA Fashion Awards. Отпраздновать это событие собрались Ирина Шейк, Кейт Бланшетт, Лупита Нионго, Ким и Кортни Кардашьян, Эмили Ратажковски и другие звезды.

Премия CFDA Fashion Awards, получить которую мечтает едва ли не каждый дизайнер, традиционно считается одним из самых ярких светских мероприятий. На красную дорожку выходят не только победители, в числе которых всегда первые модельеры мира, но и знаменитые актрисы, музыканты, модели и медиа-иконы.

Этот год не стал исключением, и в Бруклинском музее появились Джиджи Хадид, Нина Добрев, Кейт Бланшетт, Эмили Ратажковски, Эшли Грэм и многие другие знаменитости.

Конечно, по такому случаю дамы надели лучшие вечерние наряды, чтобы предстать во всей красе перед модными критиками и поклонниками. Большинство взглядов в этот вечер было приковано к российской супермодели Ирине Шейк — оказалось, что красавица все-таки не беременна, ведь она выглядела стройной как березка.

Также статуэтку впервые в истории CFDA получила звезда реалити-шоу — Ким Кардашьян стала самой влиятельной в индустрии моды. Кто еще забрал домой заветные премии, читайте ниже.

Список победителей премии:

  • «Лучший дизайнер женской одежды» — Раф Симонс
  • «Лучший дизайнер мужской одежды» — Джеймс Джеббиа
  • «Лучший дизайнер украшений» — Мэри-Кейт и Эшли Олсен
  • «Икона стиля» — Наоми Кэмпбелл
  • «Самая влиятельная персона года» — Ким Кардашьян
  • «Лучший зарубежный дизайнер» — Донателла Версаче

Фото: Nancy Kaszerman, Sonia Moskowitz / Global Look Press

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