Постройневшая Шейк, безупречная Бланшетт, стильные сестры Кардашьян и другие звезды на CFDA Awards-2018

Премия CFDA Fashion Awards, получить которую мечтает едва ли не каждый дизайнер, традиционно считается одним из самых ярких светских мероприятий. На красную дорожку выходят не только победители, в числе которых всегда первые модельеры мира, но и знаменитые актрисы, музыканты, модели и медиа-иконы.

Этот год не стал исключением, и в Бруклинском музее появились Джиджи Хадид, Нина Добрев, Кейт Бланшетт, Эмили Ратажковски, Эшли Грэм и многие другие знаменитости.