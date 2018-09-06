Постройневшая после родов Кудрявцева вышла на красную дорожку с экс-бойфрендом Лазаревым

5 сентября в Сочи в рамках Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», помимо выступлений участников, состоялись два творческих вечера — певца Леонида Агутина и группы A’Studio.

На сцене появились не только виновники событий, но и их звездные друзья, перепевшие хиты артиста и коллектива: Наталья Подольская, Зара, Алексей Чумаков, Элина Чага (которой, кстати, еще недавно приписывали роман с Агутиным), Алсу, Ани Лорак, Юлианна Караулова и другие звезды.