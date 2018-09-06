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Постройневшая после родов Кудрявцева вышла на красную дорожку с экс-бойфрендом Лазаревым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

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В Сочи продолжается музыкальный фестиваль «Новая волна»-2018. В рамках второго дня прошли сразу два творческих вечера, собравших множество знаменитостей.

5 сентября в Сочи в рамках Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», помимо выступлений участников, состоялись два творческих вечера — певца Леонида Агутина и группы A’Studio.

На сцене появились не только виновники событий, но и их звездные друзья, перепевшие хиты артиста и коллектива: Наталья Подольская, Зара, Алексей Чумаков, Элина Чага (которой, кстати, еще недавно приписывали роман с Агутиным), Алсу, Ани Лорак, Юлианна Караулова и другие звезды.

Знаменитости только успевали переодеваться для выходов на красную дорожку. Особое внимание на ней привлекла ведущая фестиваля — молодая мама Лера Кудрявцева, позировавшая фотографам вместе с экс-возлюбленным и соведущим Сергеем Лазаревым. Лера выглядела очень стройной и подтянутой в элегантных брюках с завышенной талией и эффектной белой блузке.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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