Постройневшая после родов Кудрявцева вышла на красную дорожку с экс-бойфрендом Лазаревым

5 сентября в Сочи в рамках Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», помимо выступлений участников, состоялись два творческих вечера — певца Леонида Агутина и группы A’Studio.
На сцене появились не только виновники событий, но и их звездные друзья, перепевшие хиты артиста и коллектива: Наталья Подольская, Зара, Алексей Чумаков, Элина Чага (которой, кстати, еще недавно приписывали роман с Агутиным), Алсу, Ани Лорак, Юлианна Караулова и другие звезды.
Знаменитости только успевали переодеваться для выходов на красную дорожку. Особое внимание на ней привлекла ведущая фестиваля — молодая мама Лера Кудрявцева, позировавшая фотографам вместе с экс-возлюбленным и соведущим Сергеем Лазаревым. Лера выглядела очень стройной и подтянутой в элегантных брюках с завышенной талией и эффектной белой блузке.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru