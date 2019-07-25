После 220 неудачных свиданий женщина отчаялась найти любовь и призналась в верности своей собаке

Никто не станет спорить, что центральной причиной нашего существования является любовь — к месту, профессии, человеку или животному. Мы все в ней нуждаемся и хотим не только ее дарить, но и, разумеется, получать. Но вот 49-летняя Элизабет Хоад отчаялась найти свое счастье.

На ее счету 220 неудачных свиданий за 8 лет на 6 разных сайтах знакомств, — и это несмотря на то, что она бывшая модель! Кто знает, почему ее жизнь сложилась так неудачно, но женщина унывать отказывается. Она нашла смешной и необычный выход из ситуации.

Проявлять знаки внимания мужчинам она больше не собирается — вместо этого Элизабет пытается убедить католическую церковь позволить ей жениться на ее шестилетнем золотистом ретривере по имени Логан. Кажется, шутки про одиночество с 40 кошками вышли на новый уровень.

Как передает британское издание The Mirror, она планирует носить обручальное кольцо на свадьбе, куда будут приглашены 20 человек, а ее любимый питомец будет носить цилиндр, жилет и галстук-бабочку. Кроме него, хаски ее близкой подруги, Аяк и Медведь, будут единственными мужчинами на свадьбе. После она хочет попутешествовать по миру со своим домашним любимцем.