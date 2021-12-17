Рудова пришла на премьеру фильма в мешковатом костюме, а Пегова — в эффектном мини-платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
В качестве образа для мероприятия Наталья Рудова выбрала брючный костюм oversize. Однако если фигуру всегда худенькой актрисы невозможно разглядеть под объемной одеждой, то по лицу можно заметить, что она набрала несколько лишних килограммов.
В кинокартине Рудова сыграла возлюбленную главного героя, роль которого досталась Дмитрию Нагиеву. Правда, он, в отличие от своей партнерши, посетить премьеру не смог.
А вот другая героиня «Свингеров», Ирина Пегова, смогла. Ей досталось роль тезки — девушки по имени Ирины, а ее супруга сыграл Илья Носков, который тоже премьеру не посетил. Для презентации актриса выбрала total black образ, состоящий из мини-платья с интересными вырезами в форме сердечек и сапог-гольфов до колен.
Роль еще одной героини досталась Олесе Судзиловской. На премьеру она пришла в эффектном образе — костюме oversize с белыми вставками и надетой поверх накидке. Актриса активно позировала перед фотокамерами и хвасталась своим интересным образом. Поддержать ее на важном событии пришли супруг и родная сестра.
Также поддержать актеров пришла ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева. Для премьеры она выбрала платье-тунику свободного покроя с брошью в виде грозди винограда.
Сам фильм повествует о новогодней истории двух пар, которые вдруг решили воспользоваться приложением для обмена партнерами. Успешный бизнесмен Игорь, которого сыграл Дмитрий Нагиев, и сногсшибательная топ-модель — героиня Наталья Рудовой решили вывести свои любовные отношения на новый уровень. А вот женатая пара, которую сыграли Ирина Пегова и Илья Носков, хочет разжечь давно потухший огонь страсти. Решение об эксперименте обернулось для обеих пар интересными событиями, а предновогодняя ночь стала абсолютно незабываемой.
Всероссийская премьера фильма «Свингеры» в кинотеатрах состоится 6 января.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru