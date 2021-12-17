Рудова пришла на премьеру фильма в мешковатом костюме, а Пегова — в эффектном мини-платье

В качестве образа для мероприятия Наталья Рудова выбрала брючный костюм oversize. Однако если фигуру всегда худенькой актрисы невозможно разглядеть под объемной одеждой, то по лицу можно заметить, что она набрала несколько лишних килограммов.

В кинокартине Рудова сыграла возлюбленную главного героя, роль которого досталась Дмитрию Нагиеву. Правда, он, в отличие от своей партнерши, посетить премьеру не смог.

А вот другая героиня «Свингеров», Ирина Пегова, смогла. Ей досталось роль тезки — девушки по имени Ирины, а ее супруга сыграл Илья Носков, который тоже премьеру не посетил. Для презентации актриса выбрала total black образ, состоящий из мини-платья с интересными вырезами в форме сердечек и сапог-гольфов до колен.