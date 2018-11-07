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Понарошку впервые после родов, стройная как тростинка Бузова, Киркоров в блестящем пуховике и другие звезды зажгли на шопинг-вечеринке в H&M

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
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Филипп Киркоров

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Вечером 6 ноября самые популярные российские знаменитости получили доступ к предпродаже новой коллекции H&M и модного Дома Moschino.

Шведский бренд H&M не перестает удивлять модниц во всем мире своими коллаборациями. То Соня Рикель создает по-девичьи яркую коллекцию, то Мэтью Уильямсон и Альбер Эльбаз (Lanvin). 8 ноября во всем мире начнется продажа лимитированной коллекции Moschino[tv], которую дизайнер Джереми Скотт создал для демократичного бренда.

Первыми оценить и купить вещи из коллекции смогли российские знаменитости – во флагманском магазине H&M яблоку было негде упасть. В очереди к кассам были замечены Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Ольга Бузова (примерившую черное мини-платье из эко-кожи), Регина Тодоренко, Юлианна Караулова. Андрей Малахов, Алена Долецкая, Маша Федорова, Виктория Дайнеко и другие селебрити.

Moschino[tv]H&M получилась по-настоящему яркой и очень динамичной коллекцией-праздником, воспевающим поп-культуру, радость и разнообразие. Она включает в себя женскую и мужскую линейки, а также одежду для собак.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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