Понарошку впервые после родов, стройная как тростинка Бузова, Киркоров в блестящем пуховике и другие звезды зажгли на шопинг-вечеринке в H&M

Шведский бренд H&M не перестает удивлять модниц во всем мире своими коллаборациями. То Соня Рикель создает по-девичьи яркую коллекцию, то Мэтью Уильямсон и Альбер Эльбаз (Lanvin). 8 ноября во всем мире начнется продажа лимитированной коллекции Moschino[tv], которую дизайнер Джереми Скотт создал для демократичного бренда.

Первыми оценить и купить вещи из коллекции смогли российские знаменитости – во флагманском магазине H&M яблоку было негде упасть. В очереди к кассам были замечены Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Ольга Бузова (примерившую черное мини-платье из эко-кожи), Регина Тодоренко, Юлианна Караулова. Андрей Малахов, Алена Долецкая, Маша Федорова, Виктория Дайнеко и другие селебрити.