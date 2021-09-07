Помолодевшая Лолита, Варнава с любимым и другие звезды на премьере «Петровы в гриппе»

На красной дорожке появилось много представителей российского шоу-бизнеса, среди которых отметились Лолита Милявская, Екатерина Варнава и ее возлюбленный Александр Молочников, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Марина Александрова, Нателла Крапивина, Алена Водонаева и многие другие.

Лолита Милявская удивила эффектным и весьма подходящим по сезону нарядом — звезда вышла в нежно-розовом свитере и просторных джинсах необычного фасона и выглядела великолепно.