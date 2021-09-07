Помолодевшая Лолита, Варнава с любимым и другие звезды на премьере «Петровы в гриппе»
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Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
На красной дорожке появилось много представителей российского шоу-бизнеса, среди которых отметились Лолита Милявская, Екатерина Варнава и ее возлюбленный Александр Молочников, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Марина Александрова, Нателла Крапивина, Алена Водонаева и многие другие.
Лолита Милявская удивила эффектным и весьма подходящим по сезону нарядом — звезда вышла в нежно-розовом свитере и просторных джинсах необычного фасона и выглядела великолепно.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Екатерина Варнава пришла на премьеру в компании своего нового возлюбленного Александра Молочникова. Для выхода звезда выбрала завязанную узлом на талии голубую рубашку и широкие красные брюки, с которым обула кеды на плоской подошве.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Марина Александрова вышла к фотографом в бежевом свободном брючном костюме в мужском стиле, строгих ботинках и женственной прозрачной черной блузке, которая сделала образ более утонченным.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Нателла Крапивина появилась в эффектном образе в стиле спортшик. Черную рубашку она сочетает со свободными черными брюками, а завершают наряд белые кеды.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Алена Водонаева выбрала для премьеры очень эффектное черное платье с квадратным вырезом, остроносые черные ботильоны на шнуровке. Образ прекрасно дополняет необычная прическа — стилисты уложили волосы телеведущей наверх.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Варвара Шмыкова тоже появилась в сопровождении возлюбленного, Даниила Радлова. На премьеру актриса пришла в женственном зеленом платье в пол с ярусной юбкой и привлекательным вырезом. Волосы звезда оставила распущенными, но уложила их локонами. Радлов вышел в черном костюме с розовой рубашкой, и дополнил наряд миниатюрным букетом цветом в кармане пиджака.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Илья Стюарт, Юрий Борисов. Звезды представили картину в Каннах, а вот сам режиссер появиться не смог.
Картину «Петровы в гриппе» снимали российская, французская и швейцарская компании.
Картина расскажет про несколько дней из жизни автослесаря Петрова и его семьи.
Действие фильма происходит в постсоветском Екатеринбурге перед самым Новым годом. В преддверии праздника все члены заболевают гриппом, и их реальная жизнь плотно перемешивается с галлюцинациями.
В российский прокат фильм выходит 9 сентября 2021 года. Купить билеты можно здесь.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru