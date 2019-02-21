Помолодевшая Гришаева, элегантный Абрамович и другие звезды на премьере мюзикла «Стиляги»

Десять лет назад на экранах с большим успехом прошел фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», а 20 февраля этого года другой известный режиссер Алексей Франдетти представил знаменитостям, критикам и журналистам новую, театральную версию картины.

В зрительном зале собрался без преувеличения звездный аншлаг. Среди присутствующих были вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская и другие видные политики и бизнесмены. Из кинотеатрального бомонда на премьере появились Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич, Игорь Верник, худрук Театра на Таганке Ирина Апексимова, актрисы Ирина Розанова, Лиза Арзамасова, Нонна Гришаева и другие.