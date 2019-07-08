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Невеста похвасталась дорогим фамильным обручальным кольцом и нарвалась на критику в Сети

Ювелирное изделие, которое в Интернете сочли очень некрасивым и больше напоминающим бородавку, чем украшение, досталось девушке от прабабушки.

Обручальное кольцо невесты жестоко высмеяли пользователи социальной сети Facebook, но владелица морально была готова к насмешкам: она сама попросила оценить ювелирное изделие, словно чувствуя, что с ним что-то не так, но не имея возможности сказать об этом из-за того, что драгоценность — семейная, и передается по наследству.

«Это кольцо моей прабабушки, я не могу считать, что с ним что-то не так, но вы, ребята, очень забавные, поэтому я хочу услышать ваше мнение по поводу драгоценности», — обратилась ко всем неравнодушным невеста.

Фамильное обручальное кольцо

Фото: Facebook

Пользователи, конечно, не золотые рыбки, но ее желание исполнили с удовольствием, не скупясь на витиеватые замечания в отношении весьма оригинального ювелирного изделия.

«Если бы бородавка превратилась в кольцо, то она бы выглядела именно так», «Мне сложно представить, что с этим кольцом может быть связана хорошая история», «Уверен, что твоя прабабушка — замечательная женщина, однако твой прадед должен ответить за этот ужас», «Центр кольца похож на маленький участок, в который попадает добыча, окруженная вокруг копьями», — делились своими мыслями пользователи Сети.

Как сообщает британское издание The Mirror, нашлись и те немногие, кто был не против по-доброму отшутиться по поводу драгоценности или даже сделать небольшой комплимент:

«По-моему, кольцо похоже на легендарного Сокола Тысячелетия из Звездных войн», «Круто, что кольцо выглядит как запасная пуговица!», — писали более благодушно настроенные люди.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo, Facebook

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