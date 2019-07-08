Невеста похвасталась дорогим фамильным обручальным кольцом и нарвалась на критику в Сети

Обручальное кольцо невесты жестоко высмеяли пользователи социальной сети Facebook, но владелица морально была готова к насмешкам: она сама попросила оценить ювелирное изделие, словно чувствуя, что с ним что-то не так, но не имея возможности сказать об этом из-за того, что драгоценность — семейная, и передается по наследству.

«Это кольцо моей прабабушки, я не могу считать, что с ним что-то не так, но вы, ребята, очень забавные, поэтому я хочу услышать ваше мнение по поводу драгоценности», — обратилась ко всем неравнодушным невеста.