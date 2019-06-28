Любовь к селфи вызвала небывалый спрос на уколы ботокса среди молодежи

Нет ничего удивительного в том, что из-за роста идеальных обработанных фотографий в Сети и бесконечно накладываемых фильтров для улучшения картинки, у многих людей начала падать самооценка. Ведь как так: почему с экрана нам улыбаются идеальные стройные почти что боги с красивой улыбкой и большими глазами, без черных точек или воспалений на лице, а в зеркале мы видим что-то обыденное и разочаровывающее?

Как показало новое исследование, те, кто используют, например, приложения для знакомств, с возможностью использовать различные фильтры для обработки собственных фото, более склонны к тому, чтобы улучшить свою внешность с помощью косметологов и пластических хирургов, чем те, кто не штурмует подобные приложения сутками. Например, согласно статистическим данным, прошлом году американцы потратили на инъекции ботокса почти $3 миллиарда, в то время как еще в 2012 году показатели составляли всего лишь один миллиард.