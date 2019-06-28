Любовь к селфи вызвала небывалый спрос на уколы ботокса среди молодежи

Нет ничего удивительного в том, что из-за роста идеальных обработанных фотографий в Сети и бесконечно накладываемых фильтров для улучшения картинки, у многих людей начала падать самооценка. Ведь как так: почему с экрана нам улыбаются идеальные стройные почти что боги с красивой улыбкой и большими глазами, без черных точек или воспалений на лице, а в зеркале мы видим что-то обыденное и разочаровывающее?
Как показало новое исследование, те, кто используют, например, приложения для знакомств, с возможностью использовать различные фильтры для обработки собственных фото, более склонны к тому, чтобы улучшить свою внешность с помощью косметологов и пластических хирургов, чем те, кто не штурмует подобные приложения сутками. Например, согласно статистическим данным, прошлом году американцы потратили на инъекции ботокса почти $3 миллиарда, в то время как еще в 2012 году показатели составляли всего лишь один миллиард.
Фото: Depositphotos
Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса считают, что есть немало причин для беспокойства из-за такой тенденции.
«С точки зрения зрителя, просмотр идеализированной фотографии основан на сравнении, что приводит к общему увеличению тревожности и депрессии среди пользователей социальных сетей», — считают хирурги из Джорджтаунского университета, сообщает британское издание Daily Mail.
Они отметили, что у пластических хирургов есть уникальная возможность не только помочь пациентам улучшить самооценку, но и направить за помощью к психотерапевтам или психиатрам, когда некоторые проблемы попросту можно решить без проведения подобных процедур. Они сделали вывод, что большая часть пластических операций — следствие неуверенности в себе ,а не реальная необходимость что-то улучшать в своей внешности.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos
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