Стало известно, сколько темного шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья

Шоколад — любимое лакомство миллионов людей по всему миру. Преимущественно, конечно, страдают от привязанности к сладости именно женщины – порой плитка шоколада может успокоить и порадовать в разы сильнее любого самого важного события. Неудивительно, что однажды появился и день популярной сладости — Всемирный день шоколада, который отмечается 11 июля. Французы устроили массовые торжества в честь любимой вкусности, а весь мир подхватил хорошую идею для праздника.

Однако не все так сладко. Любовь к шоколаду заинтересовала ученых, которые, как передает издание РИА Новости, заявили, что без вреда для здоровья (и фигуры, конечно) можно употреблять только половину плитки темного шоколада и желательно утром, а не объедаться на ночь сладостью.

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Темный шоколад полезнее для здоровья человека, чем белый или молочный, ведь содержание какао-бобов (и полезных компонентов) в нем намного выше. Запасы энергии и хорошего настроения, а также защитный эффект для печени обеспечен каждому, кто жить не может без шоколада, но знает норму в его употреблении. Иначе человеку грозят не только проблемы со сном и заболевания желудка, но и лишний вес, кариес, вздутие живота и повышение риска нарушения углеводного обмена.