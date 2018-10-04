Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова представили свой новый фильм «Без меня»

Накануне вечером состоялась премьера нового фильма актера и режиссера Кирилла Плетнева «Без меня». Оценить драму о большой любви пришли множество знаменитостей.
Особое внимание к себе привлекли исполнители главных ролей, с удовольствием позировавшие вместе — Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова. Кстати, для Риналя это уже вторая премьера за месяц — совсем недавно он представлял публике фильм «Временные трудности».
Также на красную дорожку вышли Ирина Безрукова, Мария Шалаева, Мария Шумакова, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева и другие звезды.
В центре сюжета драмы «Без меня» — две девушки, любившие одного мужчину. После его гибели они получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.
Фильм выходит на российские экраны 11 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Youtube.com / SonyPicturesRU