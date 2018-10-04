Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова представили свой новый фильм «Без меня»

Накануне вечером состоялась премьера нового фильма актера и режиссера Кирилла Плетнева «Без меня». Оценить драму о большой любви пришли множество знаменитостей.

Особое внимание к себе привлекли исполнители главных ролей, с удовольствием позировавшие вместе — Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова. Кстати, для Риналя это уже вторая премьера за месяц — совсем недавно он представлял публике фильм «Временные трудности».

Также на красную дорожку вышли Ирина Безрукова, Мария Шалаева, Мария Шумакова, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева и другие звезды.