Полина Максимова, Кирилл Плетнев и другие звезды представили фильм «Семь ужинов»

По сюжету фильма после пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить ее и уговаривает протестировать новую методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека…

«Семь ужинов» — на экранах с 14 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: пресс-служба