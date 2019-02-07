Полина Максимова, Кирилл Плетнев и другие звезды представили фильм «Семь ужинов»

Похоже, проблема «Куда пойти с любимым на День святого Валентина» решена: на экраны выходит новый ромком режиссера Кирилла Плетнева «Семь ужинов». Накануне сам Плетнев, а также исполнители главных ролей — Полина Максимова, Роман Курцын, Анастасия Уколова и другие — представили работу на закрытом показе.
На красной дорожке также появились Нино Нинидзе, Женя Малахова, Марюс Вайсберг, Анжелика Каширина и другие знаменитости.
По сюжету фильма после пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить ее и уговаривает протестировать новую методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека…
«Семь ужинов» — на экранах с 14 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: пресс-служба