Полина Максимова, Артем Михалков с возлюбленной и другие звезды на закрытии кинофестиваля «Движение»-2018

За пять дней кинофорума в рамках конкурсных и внеконкурсных программ было показано 35 полнометражных, короткометражных, документальных фильмов и пилотов сериалов, прошло несколько лекций, мастер-классов, открытых дискуссий и круглых столов.

На красной дорожке церемонии закрытия появились такие звезды отечественного кинематографа, как актриса сериала «Деффчонки» Полина Максимова, член жюри основного конкурса Ксения Кутепова, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева, Кирилл Плетнев, Анна Слю и другие.