Полина Максимова, Артем Михалков с возлюбленной и другие звезды на закрытии кинофестиваля «Движение»-2018

За пять дней кинофорума в рамках конкурсных и внеконкурсных программ было показано 35 полнометражных, короткометражных, документальных фильмов и пилотов сериалов, прошло несколько лекций, мастер-классов, открытых дискуссий и круглых столов.
На красной дорожке церемонии закрытия появились такие звезды отечественного кинематографа, как актриса сериала «Деффчонки» Полина Максимова, член жюри основного конкурса Ксения Кутепова, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева, Кирилл Плетнев, Анна Слю и другие.
Актер и президент «Движения» Артем Михалков отметил: «Очень круто, что мы собираем полные залы, это настолько приятно и важно для нас. Омск объединяет. Зрители потрясающие, никто не встает в зале, когда идут титры, все ждут их окончания, это большое уважение к авторам».
Победители VI национального кинофестиваля дебютов «Движение-2018» (в основном конкурсе «Движение. Вперед»):
- Яркий актерский ансамбль — «Место!» (реж. Андрей Вальдберг)
- Блистательный актерский тандем — Александр Петров и Андрей Бурковский, сериал «Звоните ДиКаприо!» (реж. Жора Крыжовников)
- Лучшая операторская работа – Александр Матухно, фильм «Место!» (реж. Андрей Вальдберг)
- Лучший сценарий — Петр Внуков, Евгения Хрипкова, Жора Крыжовников, сериал «Звоните ДиКаприо!» (реж. Жора Крыжовников)
- Лучшая мужская роль — Алексей Агранович, фильм «Юморист» (реж. Михаил Идов)
- Лучшая женская роль — Перизат Эрманбетова, фильм «Сулейман Гора» (реж. Елизавета Стишова)
- Лучшая режиссерская работа — Алена Полунина, «Своя республика»
- Гран-при — фильм «Сулейман Гора» (реж. Елизавета Стишова)
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram