Вчера в 18:38
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Полина и Дмитрий Дибровы, Анна Цуканова-Котт и другие звезды на премии Family Awards
В одном из столичных ресторанов 5 июня состоялась третья церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2022. На этот раз лауреатами стали светские персоны, которые много лет подряд пропагандируют истинные семейные ценности.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
В этот раз отметили Сергея Лазарева, вручив ему награду «Суперпапа», Анна Цуканова-Котт и Александра Котт были удостоены звания «Любовь со вкусом», Согдиана — «Музыкальная мама», а Родион Газманов — «Поющая династия».
Среди звездных гостей мероприятия можно было увидеть Сергея Лазарева, Елену Летучую, Анну Цуканову-Котт, Вику Цыганову, Дмитрия и Полину Дибровых, Катю Гордон, Станислава Романовского, Ольгу Кабо, Родиона Газманова, Brandon Stone, Аллу Довлатову, Согдиану, Анастасию Макееву и многих других.
Фото: архив пресс-службы