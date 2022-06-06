Полина и Дмитрий Дибровы, Анна Цуканова-Котт и другие звезды на премии Family Awards

В этот раз отметили Сергея Лазарева, вручив ему награду «Суперпапа», Анна Цуканова-Котт и Александра Котт были удостоены звания «Любовь со вкусом», Согдиана — «Музыкальная мама», а Родион Газманов — «Поющая династия».

Среди звездных гостей мероприятия можно было увидеть Сергея Лазарева, Елену Летучую, Анну Цуканову-Котт, Вику Цыганову, Дмитрия и Полину Дибровых, Катю Гордон, Станислава Романовского, Ольгу Кабо, Родиона Газманова, Brandon Stone, Аллу Довлатову, Согдиану, Анастасию Макееву и многих других.