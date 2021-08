Полина Гагарина в необычном платье удивила своей худобой на открытии «Новой волны»

Певица удивила очень стройной, подтянутой фигурой, а платье делает акцент на тонких ногах артистки, хрупкость которых подчеркнули элегантные босоножки.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа на сцене NEW WAVE HALL (Олимпийский парк, СОЧИ. СИРИУС 2021). В этом году молодых певцов поддержат популярные российские и зарубежные звезды — S. Wonder, M. Bolton, Seal, T. Braxton, C. David, L. Fabian, E. Iglesias, P. Kaas, In-Grid, T. Cutugno, S. Connor, B. Tyler, T. Anders, Chris de Burgh, Al Di Meola, J. Cocker, M. Caballe, R. Gibb, Al Jerreau, «Roxette», L. Stansfield, T. Jones, N. Furtado, R. Astley, E. Shapplin, Sting, R. Martin, E. Ramazzotti, LP, А. Пугачёва, Д. Хворостовский, И. Кобзон, В. Леонтьев, А. Нетребко, Ф. Киркоров, С. Ротару, Н. Басков, Валерия, Л. Долина, Г. Лепс, И. Аллегрова