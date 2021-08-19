Полина Гагарина в необычном платье удивила своей худобой на открытии «Новой волны»
Полина Гагарина появилась на красной дорожке в необычном мини-платье платье сразу двух оттенков. Черное платье-футляр со смелым декольте дополняет драпировка светло-голубого оттенка, с одной стороны спускаясь почти до колена. На шее драпировку поддерживает серебристое ожерелье, с которым прекрасно гармонирует тонкий серебряный браслет.
Фото: Passion.ru
К платью она обула эффектные босоножки на каблуке из тонких черных ремешков.
Для мероприятия стилисты подобрали певице лаконичную прическу — короткие светлые волосы остались распущенными, и небрежно уложены.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Passion.ru
Певица удивила очень стройной, подтянутой фигурой, а платье делает акцент на тонких ногах артистки, хрупкость которых подчеркнули элегантные босоножки.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа на сцене NEW WAVE HALL (Олимпийский парк, СОЧИ. СИРИУС 2021). В этом году молодых певцов поддержат популярные российские и зарубежные звезды — S. Wonder, M. Bolton, Seal, T. Braxton, C. David, L. Fabian, E. Iglesias, P. Kaas, In-Grid, T. Cutugno, S. Connor, B. Tyler, T. Anders, Chris de Burgh, Al Di Meola, J. Cocker, M. Caballe, R. Gibb, Al Jerreau, «Roxette», L. Stansfield, T. Jones, N. Furtado, R. Astley, E. Shapplin, Sting, R. Martin, E. Ramazzotti, LP, А. Пугачёва, Д. Хворостовский, И. Кобзон, В. Леонтьев, А. Нетребко, Ф. Киркоров, С. Ротару, Н. Басков, Валерия, Л. Долина, Г. Лепс, И. Аллегрова
Фото: passion.ru, Global Look press
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