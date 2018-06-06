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Полина Гагарина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская и другие оторвались по полной на девичнике Оксаны Лаврентьевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Лаврентьева с подругами

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Оксана Лаврентьева выходит замуж за писателя Александра Цыпкина.

Девичник Оксаны Лаврентьевой удался! Подружки невесты, в числе которых оказались Полина Гагарина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская, Полина Киценко и многие другие известные личности, весь день обсуждали красавцев-стриптизеров, шикарную Зазу Наполи, рояль, на котором попозировали, пожалуй, все присутствующие.

«Думаю, что после вчерашнего многие замужние, особенно у кого не было девичников, подумали, а может тоже? (И вздрогнули). Оксанка, было классно не изза того, над чем все сториз рвут рейтинги — у меня лично рекорд по просмотрам, а ведь я даже не дождалась того самого. Было классно потому, что ты такой человек, вокруг которого не может быть иначе. Спасибо за праздник», — написала Полина Киценко.

«Спасибо за самую лучшую вечеринку!!! Вообще формат девичника фантастически веселый, я вот жалею, что у меня перед свадьбой его не было. Придется еще раз выйти замуж», — завидует Юлия Митрович.

«Вчерашний вечер пролетел как одна счастливая минута! Хорошо, что есть эти фотки по которым можно вспомнить хоть что-то. Спасибо @mdruyan ты лучший организатор моих мероприятий долгие годы. UPDATE тяжелое, очень тяжелое утро, -2 кг и @alexander_tsypkin поклонницы всю ночь слали мои сториз, типа в курсе ли он че творится», — поделилась эмоциями невеста.

(фото можно листать, используя «стрелочки» слева и справа)

Жених отнесся с пониманием ко всему, что происходило на вечеринке.

Поздравляем пару и желаем такой же веселой и нестандартной жизни.

Фото: instagram

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