Полина Аскери в платье-комбинации и мятном жакете пришла на премьеру фильма в Москве
На премьере было замечено много звезд, среди которых Мария Миногарова, Александра Ревенко, Ольга Сутулова, Татьяна Долматовская, Ситора Алиева, Полина Аскери, Мария Белова, Наталья Каневская, Евгения Милова, Екатерина Кибовская, Надежда Стрелец, Юлия Варшавская, Анна Монгайт, Светлана Максимченко, Ева Куюмджян, Виктор Осадчев, Игорь Титов, Григорий Туманов и другие.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Полина Аскери появилась на премьере в нежном бежевом платье-комбинации на тонких лямках, мятном жакете и эффектных босоножках с принтом.
Фото: архив пресс-службы
Мария Белова вышла к фотографам в серой мини, белом топе и объемном сером жакете. Акцентом образа стали эффектные босоножки на платформе.
Фото: архив пресс-службы
Надежда Стрелец выбрала черную свободную блузку, которую сочетает с белой юбкой в бельевом стиле и эффектными черными туфлями.
Фото: архив пресс-службы
Фильм расскажет историю очень необычных отношений. Том — очень привлекательный робот, который запрограммирован угадывать и исполнять все желания Альмы, своей хозяйки. Только вот женщина оказывается очень непредсказуема.
В российских кинотеатрах картина появится с 5 августа. Купить билеты можно здесь.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!