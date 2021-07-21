Полина Аскери в платье-комбинации и мятном жакете пришла на премьеру фильма в Москве

Фильм расскажет историю очень необычных отношений. Том — очень привлекательный робот, который запрограммирован угадывать и исполнять все желания Альмы, своей хозяйки. Только вот женщина оказывается очень непредсказуема.

В российских кинотеатрах картина появится с 5 августа. Купить билеты можно здесь.