Полина Аскери в красном, Юлия Акимова в брюках милитари и другие на открытии японского бистро
Отведать экзотические блюда в числе первых пришли Юлия Акимова, Вика Газинская, Полина Аскери, Инга Берман, Анна Антимоний, Евгений Заболотный, Евгения Линович, Елена Темергалиева, Виктория Полякова, Маша Янковская, Кристина Левиева, Милана Королева, Ирина Йовович, Григорий Туманов и Евгения Милова, Константин и Ольга Андрикопулос, Ингрид Олеринская, Николай Ремчуков, Идрис Гитинаев, Ольга Ряженова, Лука Зарьков, Юлия Герман, Дмитрий Пантелеев.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Полина Аскери появилась на открытии в элегантном красном платье в пол и красных туфлях-лодочках. К наряду модель добавила эффектные крупные браслеты на запястьях.
Фото: архив пресс-службы
Юлия Акимова сочетает яркую объемную рубашку желтого цвета и брюки в стиле милитари с изящными черными босоножками.
Фото: архив пресс-службы
Юлия Герман выбрала нежное светлое платье-комбинацию в горошек, которое миксует с черными грубыми ботинками.
Фото: архив пресс-службы
Главной изюминкой суши-бистро стали хенд-роллы от поваров заведения, созданные под руководством шеф-повара Олега Шина (Tokyo Sushi, Modus, Buba by Sumosan, Cutfish). Съесть их обязательно нужно не позднее, чем через 30 секунд после подачи — в противном случае плотный хрустящий нори с насыщенным морским вкусом намокает от теплого риса акито камачи и только что нарезанной рыбы и теряет текстуру.
Бистро делает акцент на чистый вкус и не спрятанный соусами продукт, однако в меню можно встретить и привычные блюда.
Создатели проекта Анна и Никита Татаевы («Дягилев», «Кадриль», «Ткемали») надеются, что бистро Coba на Новой площади в Москве станет пилотной точкой мини-сети суши-баров нового формата.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!